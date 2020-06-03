六福萬怡粵亮「吃一送一」 點雙饗餐加682元多住一晚

消費信心回籠，民眾出外用餐意願提升，看好6月7日解除用餐人數及座位限制後，將會再帶來另一波人潮，六福旅遊集團旗下台北六福萬怡酒店發出饕客號召令，粵亮廣式料理推出「夏日雙饗限時活動」，即日起至8月31日，4人同行平日用餐，主廚精選10道經典明星料理吃一送一，相當於第2道由粵亮招待，包含經典原創「青檸焦糖松阪豬」、熟客盛讚「脆皮蒜香雞」等料理，假日凡點「靓皮烤鴨」兩吃，則再贈送第三吃。

敘日全日餐廳也與全台同慶，6月8日起推出「我在敘日呼喚0」活動，6月8日至6月24日，周一至周四的午餐及晚餐，只要前5名入場即免費招待價值1,078元的主餐；若搶不到免費主餐也沒關係，敘日全日餐廳再加碼，兩人同行用餐，其中一位任選1,738元主餐，敘日再招待一客主餐，午、晚餐餐期各限量10組。