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六福萬怡粵亮「吃一送一」 點雙饗餐加682元多住一晚

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北六福萬怡酒店推出「超值海陸饗宴 住房專案」，雙人在大廳酒吧享用現點現做的和牛龍蝦雙饗餐，當晚直接在雙人卓越客房度過，雙人價4,200元。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡酒店推出「超值海陸饗宴 住房專案」，雙人在大廳酒吧享用現點現做的和牛龍蝦雙饗餐，當晚直接在雙人卓越客房度過，雙人價4,200元。圖／六福旅遊集團提供

消費信心回籠，民眾出外用餐意願提升，看好6月7日解除用餐人數及座位限制後，將會再帶來另一波人潮，六福旅遊集團旗下台北六福萬怡酒店發出饕客號召令，粵亮廣式料理推出「夏日雙饗限時活動」，即日起至8月31日，4人同行平日用餐，主廚精選10道經典明星料理吃一送一，相當於第2道由粵亮招待，包含經典原創「青檸焦糖松阪豬」、熟客盛讚「脆皮蒜香雞」等料理，假日凡點「靓皮烤鴨」兩吃，則再贈送第三吃。

敘日全日餐廳也與全台同慶，6月8日起推出「我在敘日呼喚0」活動，6月8日至6月24日，周一至周四的午餐及晚餐，只要前5名入場即免費招待價值1,078元的主餐；若搶不到免費主餐也沒關係，敘日全日餐廳再加碼，兩人同行用餐，其中一位任選1,738元主餐，敘日再招待一客主餐，午、晚餐餐期各限量10組。

此外，六福萬怡酒店另推「超值海陸饗宴住房專案」，即日起至8月31日，雙人價4,200元，平假日皆適用，假日限量5間，住宿期間雙人在大廳酒吧享用現點現做的和牛龍蝦雙饗餐，包含肉食控熱愛的「美國極黑和牛紐約客」牛排2份，還有鮮甜Q彈的整隻龍蝦2份，當晚可直接入住雙人卓越客房，換算一晚只要再加價682元。敘日全日餐廳：02-6615-6526，粵亮廣式料理：02-6615-6528。

敘日全日餐廳兩人同行用餐，其中一位任選1,738元主餐，敘日再招待一客主餐，午、晚餐餐期各限量10組。圖／六福旅遊集團提供
敘日全日餐廳兩人同行用餐，其中一位任選1,738元主餐，敘日再招待一客主餐，午、晚餐餐期各限量10組。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理精選10道招牌料理吃一送一，經典原創「青檸焦糖松阪豬」為排行榜首位。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理精選10道招牌料理吃一送一，經典原創「青檸焦糖松阪豬」為排行榜首位。圖／六福旅遊集團提供

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