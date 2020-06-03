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未上市就有超高詢問度！G-Shock打造限量爆款帥氣潮表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
G-Shock延續了全金屬的概念，打造出帶有未來感設計的GMW-B5000CS腕表，尚上市就有高詢問度。圖／Casio提供
G-Shock延續了全金屬的概念，打造出帶有未來感設計的GMW-B5000CS腕表，尚上市就有高詢問度。圖／Casio提供

記憶猶新，2018年時G-Shock把招牌的電子表換上金屬殼，增添了「大人味」，備受消費者的喜愛，因為一表難求，因此還形成了少見的「超定價」現象。而全新的GMW-B5000CS腕表，不只有金屬外觀，還加上了雷射光雕裝飾，甫曝光就詢問度飆高，絕對是品牌今年度最具話題的潮表。

Ｇ-Shock以雷射技術雕刻出網格圖樣。圖／Casio提供
Ｇ-Shock以雷射技術雕刻出網格圖樣。圖／Casio提供

G-Shock每年都會有切中市場需求的「爆款」新表，而許多人最看好的就是延續了全金屬DW-5000系列表款精神的GMW-B5000CS。因為包含了幾個人氣元素，像是保留初始型號的經典傳統，同時包括表殼、表鍊或表扣都經過黑色離子IP電鍍處理，讓不鏽鋼的材質帶有酷帥的質感。再來就是最吸睛的網格狀裝飾，G-Shock採用雷射技術雕刻完成，其概念來自於時空隧道，意味將過去與未來串接在一起，無限延伸的銀色線條交錯，象徵著「近乎未來」的前衛科技感。連底蓋部分也不容錯過，使用氣密性極佳的旋入式設計，並飾以DLC類鑽碳處理表面以提升防刮與耐磨，為呼應表殼的雷射光雕網格設計。

旋入式的DLC背蓋延續雷射網格設計，並加上DLC類鑽碳處理表面。圖／Casio提供
旋入式的DLC背蓋延續雷射網格設計，並加上DLC類鑽碳處理表面。圖／Casio提供

而且全新的GMW-B5000CS腕表，也搭載BLUETOOTH®藍牙連線功能及世界六局標準電波自動校正時間，當手表與手機配對連結時，除了同步校正當地時間，更可自動更新時區等資訊，讓佩戴者世界任何地方都能掌握準確的時間。在表盤的語言與數字可客製化顯示，星期的顯示共有六種語言，包含英文、西班牙文、法文、德文、義大利文與俄文，而日期的顯示可以使用習慣切換格式。台灣Casio也表示，這款表還沒上市，就有許多消費者透過不同管道洽詢，反應不俗。預計6月7日正式上市，僅在品牌概念店、官方商城、直營旗艦店及和指定經銷商販售，台灣限量150只。

GMW-B5000CS腕表的內外表盒為維持設計整體性，採用黑色線條網格裝飾。圖／Casio提供
GMW-B5000CS腕表的內外表盒為維持設計整體性，採用黑色線條網格裝飾。圖／Casio提供

G-Shock GMW-B5000CS腕表，黑色離子IP電鍍不鏽鋼表殼、表鍊，台灣限量150只，24,000元。圖／Casio提供
G-Shock GMW-B5000CS腕表，黑色離子IP電鍍不鏽鋼表殼、表鍊，台灣限量150只，24,000元。圖／Casio提供

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