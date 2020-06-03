全聯、屈臣氏盒裝口罩開賣秒殺 消費者：多跑幾家碰運氣

6月1日起口罩禁令解除，各藥妝、量販店開賣各式口罩供民眾選購，全聯、屈臣氏今日開始販售盒裝口罩，但數量非常少，台中市有店家只分配到6盒，一開賣立刻被搶購一空。 消費者表示，根本不知道哪家門市買的到盒裝口罩，而且數量很少，只能多跑幾家店碰碰運氣。

台中市一家全聯今日上午9點開賣，由於只有限量6盒，不少消費者在收銀台旁等候，一下子就被秒殺。店員表示，今天之後不會再進貨盒裝口罩，民眾可利用現場預購，但必須訂購每盒30片裝的口罩加上酒精清潔組合，售價199元，且要到8月才能領到貨。

台中市一家屈臣氏今日起販售盒裝口罩，但只進貨6盒，進貨數量非常少，開賣半小時就被搶購一空。店員表示，每天供貨不一，不一定天天都有盒裝口罩進貨。台中豐原另一家屈臣氏今天尚未開始販售盒裝口罩，仍銷售袋裝口罩，每包5片35元，一人限購一包，仍吸引不少人搶購。