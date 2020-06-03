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6月8日歡慶世界海洋日！胖海馬、獨角鯨串飾俏皮上手

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
點睛品Charme「可愛系列」足金鸚鵡螺串飾，7,400元（不含配繩）。圖／點睛品提供
點睛品Charme「可愛系列」足金鸚鵡螺串飾，7,400元（不含配繩）。圖／點睛品提供

疫情人潮消失的海灘，湧入大兩海龜產卵的同時，從事水上活動的人們則開始撈到愈來愈多的口罩垃圾。無論疫情將會將地球的生態造成怎樣的影響，海洋的保育和我們的距離其實比我們想像得都近。為了喚起人們關心海洋保育，聯合國制定每年6月8日為「世界海洋日」；點睛品在今夏推出的Charme足金串飾也以海洋生物為主角，並巧妙融入今年的Pantone熱門色比斯開綠（Biscay Green），展現海洋的力量。

點睛品Charme可愛系列海洋世界以深受喜愛的海洋生物為設計靈感，以「手工打磨」以及「噴沙」兩種工藝手法，製作出一顆顆與眾不同的足金串飾，並綴以富有海洋氣息的比斯開綠透明彩繪顏料。海馬在希臘神話中被視為海神的坐騎，造型串飾在圓滾滾的海馬背鰭上點綴色彩。生長在北極的神秘的夢幻生物獨角鯨，則以圓潤的黃金身體搭配上透明彩繪顏料點綴標誌性的獨角。被稱為海洋中的「活化石」鸚鵡螺，以其外殼切面呈現完美黃金比例的等角螺線著名。而「Murano Glass 彩色玻璃珠組合」以Murano Glass彩色玻璃珠搭配具有八方來財吉祥寓意的章魚足金串飾，章魚還翹牌地戴著蝴蝶結，俏皮可愛。

點睛品Charme「可愛系列」足金獨角鯨串飾，7,400元（不含配繩）。圖／點睛品提供
點睛品Charme「可愛系列」足金獨角鯨串飾，7,400元（不含配繩）。圖／點睛品提供
點睛品Charme「可愛系列」足金獨角鯨串飾，7,400元（不含配繩）。圖／點睛品提供
點睛品Charme「可愛系列」足金獨角鯨串飾，7,400元（不含配繩）。圖／點睛品提供
點睛品Charme「Murano Glass彩色玻璃珠組合」章魚足金手鍊，8,000元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「Murano Glass彩色玻璃珠組合」章魚足金手鍊，8,000元。圖／點睛品提供
點睛品Charme可愛系列海洋世界以深受喜愛的海洋生物為設計靈感創作全新的足金串飾。圖／點睛品提供
點睛品Charme可愛系列海洋世界以深受喜愛的海洋生物為設計靈感創作全新的足金串飾。圖／點睛品提供
點睛品Charme「可愛系列」足金海馬串飾，5,700元（不含配繩）。圖／點睛品提供
點睛品Charme「可愛系列」足金海馬串飾，5,700元（不含配繩）。圖／點睛品提供
點睛品Charme「可愛系列」足金海馬串飾，5,700元（不含配繩）。圖／點睛品提供
點睛品Charme「可愛系列」足金海馬串飾，5,700元（不含配繩）。圖／點睛品提供
點睛品Charme「可愛系列」足金鸚鵡螺串飾，7,400元（不含配繩）。圖／點睛品提供
點睛品Charme「可愛系列」足金鸚鵡螺串飾，7,400元（不含配繩）。圖／點睛品提供

疫情 希臘 海龜

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