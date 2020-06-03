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6月8日歡慶世界海洋日！胖海馬、獨角鯨串飾俏皮上手
因疫情人潮消失的海灘，湧入大兩海龜產卵的同時，從事水上活動的人們則開始撈到愈來愈多的口罩垃圾。無論疫情將會將地球的生態造成怎樣的影響，海洋的保育和我們的距離其實比我們想像得都近。為了喚起人們關心海洋保育，聯合國制定每年6月8日為「世界海洋日」；點睛品在今夏推出的Charme足金串飾也以海洋生物為主角，並巧妙融入今年的Pantone熱門色比斯開綠（Biscay Green），展現海洋的力量。
點睛品Charme可愛系列海洋世界以深受喜愛的海洋生物為設計靈感，以「手工打磨」以及「噴沙」兩種工藝手法，製作出一顆顆與眾不同的足金串飾，並綴以富有海洋氣息的比斯開綠透明彩繪顏料。海馬在希臘神話中被視為海神的坐騎，造型串飾在圓滾滾的海馬背鰭上點綴色彩。生長在北極的神秘的夢幻生物獨角鯨，則以圓潤的黃金身體搭配上透明彩繪顏料點綴標誌性的獨角。被稱為海洋中的「活化石」鸚鵡螺，以其外殼切面呈現完美黃金比例的等角螺線著名。而「Murano Glass 彩色玻璃珠組合」以Murano Glass彩色玻璃珠搭配具有八方來財吉祥寓意的章魚足金串飾，章魚還翹牌地戴著蝴蝶結，俏皮可愛。
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