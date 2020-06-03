解禁口罩銷售戰開打 民眾：沒穩定供貨購買只能碰運氣

中央流行疫情指揮中心日前宣布口罩銷售解禁，並開放口罩自由買賣。隨後，超商、藥妝、量販業者相繼投入口罩銷售戰。盡管藥局目前可購買實名制口罩與解禁口罩，但多數口罩廠仍無法穩定供貨，因此，仍以購買實名制口罩者居多，而藥妝、量販業者仍在陸續供貨，多數購買民眾仍要碰運氣才能買到。

7-11萬巒門市店員表示，6月1日當天下午開放預購後，隨即被民眾秒殺，由於全台超商只有2萬5千盒，再加上，全台灣711門市約有5千7百多間門市要分配，因此，民眾只到單一門市購買一盒口罩其實還是要等後續供貨狀況。

店員還說，7-11萬巒門市特別成立群組，供當地對於購買口罩或其他需求的民眾，透過專屬萬巒門市的群組，即可讓民眾快速了解目前門市口罩供貨狀況。

萬巒鄉某藥局詹姓藥師表示，目前口罩實名制與解禁的口罩銷售同時進行，但多數民眾為了能快速取得口罩，實名制的口罩庫存仍比解禁的銷售口罩還容易購買，貨源也穩定。

詹姓藥師還說，多數藥局仍需要有認識的口罩製造廠商，才能取得貨源來販賣，所以很難告知民眾何時能購買，倘若民眾要購買解禁口罩，也只能碰運氣來藥局詢問是否還有庫存。

知名藥妝店店員表示，自6月1日開始，口罩解封後，就陸續收到大、中、小尺寸的口罩，每包5個口罩35元，但民眾一次仍只能購買一個。