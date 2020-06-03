快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解禁口罩銷售戰開打 民眾：沒穩定供貨購買只能碰運氣

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
藥局目前實名制口罩與解禁口罩雙軌販售，但庫存仍以實名制口罩居多，而多數解禁口罩仍沒貨源。記者陳弘逸／攝影
藥局目前實名制口罩與解禁口罩雙軌販售，但庫存仍以實名制口罩居多，而多數解禁口罩仍沒貨源。記者陳弘逸／攝影

中央流行疫情指揮中心日前宣布口罩銷售解禁，並開放口罩自由買賣。隨後，超商、藥妝、量販業者相繼投入口罩銷售戰。盡管藥局目前可購買實名制口罩與解禁口罩，但多數口罩廠仍無法穩定供貨，因此，仍以購買實名制口罩者居多，而藥妝、量販業者仍在陸續供貨，多數購買民眾仍要碰運氣才能買到。

7-11萬巒門市店員表示，6月1日當天下午開放預購後，隨即被民眾秒殺，由於全台超商只有2萬5千盒，再加上，全台灣711門市約有5千7百多間門市要分配，因此，民眾只到單一門市購買一盒口罩其實還是要等後續供貨狀況。

店員還說，7-11萬巒門市特別成立群組，供當地對於購買口罩或其他需求的民眾，透過專屬萬巒門市的群組，即可讓民眾快速了解目前門市口罩供貨狀況。

萬巒鄉某藥局詹姓藥師表示，目前口罩實名制與解禁的口罩銷售同時進行，但多數民眾為了能快速取得口罩，實名制的口罩庫存仍比解禁的銷售口罩還容易購買，貨源也穩定。

詹姓藥師還說，多數藥局仍需要有認識的口罩製造廠商，才能取得貨源來販賣，所以很難告知民眾何時能購買，倘若民眾要購買解禁口罩，也只能碰運氣來藥局詢問是否還有庫存。

知名藥妝店店員表示，自6月1日開始，口罩解封後，就陸續收到大、中、小尺寸的口罩，每包5個口罩35元，但民眾一次仍只能購買一個。

有民眾提到，解封之前的口罩比較便宜，大約一個口罩至3元左右，有的賣場販賣一片大約5元左右，甚至有賣場一包口罩才5片就要79元，等於一片口罩幾乎要高達16元左右，這個價差真的有點誇張。

盡管口罩解禁，知名藥妝店仍限制民眾一次只能購買一包口罩。記者陳弘逸／攝影
盡管口罩解禁，知名藥妝店仍限制民眾一次只能購買一包口罩。記者陳弘逸／攝影
民眾到藥局，仍是購買實名制口罩居多。記者陳弘逸／攝影
民眾到藥局，仍是購買實名制口罩居多。記者陳弘逸／攝影

口罩 疫情

延伸閱讀

國防部：支援生產口罩費用為墊支 衛福部將支應

口罩管制令解除 嘉義縣社區藥局採預購制不必急著買

博客來開賣中衛口罩2分鐘完售！流量突破任天堂Switch紀錄　第二波預計6/8

口罩銷售解禁！傳出地區藥局叫不到貨 成本也是未知數

相關新聞

實名制與解禁口罩 民眾：口罩是時間與價格的選擇

中央流行疫情指揮中心日前宣布口罩銷售解禁，並開放口罩自由買賣。隨後，超商、藥妝店、量販業者相繼投入口罩銷售戰。健保藥局仍...

全聯、屈臣氏盒裝口罩開賣秒殺 消費者：多跑幾家碰運氣

6月1日起口罩禁令解除，各藥妝、量販店開賣各式口罩供民眾選購，全聯、屈臣氏今日開始販售盒裝口罩，但數量非常少，台中市有店...

解禁口罩銷售戰開打 民眾：沒穩定供貨購買只能碰運氣

中央流行疫情指揮中心日前宣布口罩銷售解禁，並開放口罩自由買賣。隨後，超商、藥妝、量販業者相繼投入口罩銷售戰。盡管藥局目前...

門市現貨售完為止！OKmart限量開賣「單片裝醫療級活性碳口罩」

OKmart繼6月1日開放首批限量的5入裝醫療級口罩預購之後，今天（6月3日）起於門市現場限量販售單入裝的台灣製醫療級活...

博客來開賣中衛口罩2分鐘完售！流量突破任天堂Switch紀錄 第二波預計6月8日

今天（6月3日）上午Yahoo奇摩購物中心、博客來開賣CSD中衛口罩，各家都出現因瞬間流量暴衝導致網站當機的狀況，博客來...

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

雖然疫情趨緩，但是消費者搶買口罩的需求絲毫未減，今天（6月3日）上午10點Yahoo奇摩購物中心正式開賣CSD中衛盒裝口...

熱門新聞

Yahoo奇摩購物中心今晚10點限量開賣中衛醫療口罩！ 購買快速到貨商品才可加購

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

幸運兒是你嗎？3-4月期發票有人花15元買飲料中千萬

大樂透頭獎三重開出 1注獨得1.58億元

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心、博客來開賣系統大當機

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。