疫情改變生活 ATM及行動支付使用率大增

疫情改變民眾的生活習慣，食衣住行都要考慮「防疫」，民眾出門意願銳減。國泰世華觀察，今年1至4月底，國泰世華銀行ATM的台均服務次數較去年同期平均成長10％，至ATM設定申辦交易的人數更呈現倍數成長。

台北富邦銀行也發現，今年第一季使用LINE Pay綁定富邦信用卡支付的刷卡金額大幅成長，與去年同期相比成長幅度高達124%，而刷卡筆數也翻倍成長，年成長169%。

北富銀表示，行動支付應用場景變廣、支付流程簡便且安全，大幅增加民眾使用的意願，今年再加上新冠肺炎疫情助長手機付款的消費風氣，催化了行動支付的普遍性，光是今年第一季，不論刷卡額度或交易筆數，雙雙創下新高，戰績斐然，展望第二季可望持續穩定成長。

國泰世華表示，今年1至4月國泰世華ATM每月的台均服務次數近3500次，全台最常使用ATM功能的前四名地區分別為「台北市、新北市、台中市及高雄市。」重度使用時間大多為假日或下班時段，顯示ATM不分日夜營運的特性，能滿足都會地區客群平日上班無法至分行辦理申辦型及帳務型交易之需求。

為帶給民眾更便利的ATM服務，國泰世華推出「信用卡費即時查繳」功能，只要動動手指輸入基本資訊，不需帶帳單也可以直接於ATM繳卡費，更可直接選擇自帳戶扣繳、現金繳以及零錢繳等方式，貼心功能讓金融服務「鄰」距離。

北富銀則與LINE Pay緊密合作，LINE Pay綁定任一富邦信用卡，活動期間於LINE Pay「電信費」專區繳台灣大哥大電信費享最高8%回饋，其中4%專屬回饋無上限，市場最優；於AsiaYo消費滿額享最高15%回饋，以擴大行動支付應用場景，方便卡友消費。