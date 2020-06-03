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難得穿貼身豹紋衣 蕭敬騰這次不只時尚還很辣！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
蕭敬騰穿水鑽西裝外套與喇叭褲25萬4,500元，豹紋針織衫38,500元，豹紋圖騰短靴51,500元，別針造型項鍊12,000元。圖／VERSACE提供
蕭敬騰穿水鑽西裝外套與喇叭褲25萬4,500元，豹紋針織衫38,500元，豹紋圖騰短靴51,500元，別針造型項鍊12,000元。圖／VERSACE提供

最近才當起飲料店老闆的蕭敬騰，依然馬不停蹄繼續選秀節目「音樂導師」的工作，除了傳授各種舞台表演技巧之外，「時尚老蕭」的造型每次都不會讓人失望，站出來就是最佳穿搭示範。最近他頻頻選穿VERSACE春夏男裝系列，許多亮眼的圖案元素有趣又狂野，充滿花俏的時尚感。

在《我們的樂隊》近日錄影現場，老蕭選穿一襲VERSACE春夏黑白賽車圖騰牛仔套裝，這件服裝是品牌與加拿大藝術家Andy Dixon合作打造的作品，賽車和牛仔面料都代表更為年輕有活力的形象，結合在一起更率性有型，還以細格紋襯衫內搭出層次感。換穿的另一套流蘇皮革外套搭連帽Logo上衣則是復古帥氣，白色牛仔褲上還有VERSACE復刻版香水廣告圖騰點綴，很想看他學貓王在台上熱舞扭個幾下。

另外在《全球中文音樂榜上榜》上，老蕭穿了貼身的豹紋針織衫展現難得一見的狂野性感風，細看似乎還有點金蔥閃亮亮透視感，外搭水鑽西裝外套、腳踩豹紋靴和林俊傑合唱新歌《Hello》，一身騷包時尚氣場也頗讓人感到驚喜，感覺老蕭又多了一股辣味啊！

蕭敬騰穿了貼身的豹紋針織衫和林俊傑合唱新歌《Hello》。圖／VERSACE提供
蕭敬騰穿了貼身的豹紋針織衫和林俊傑合唱新歌《Hello》。圖／VERSACE提供
圖／VERSACE提供
圖／VERSACE提供
賽車圖騰牛仔外套51,500元，賽車圖騰牛仔褲30,000元，Logo印花襯衫30,500元，金屬裝飾短靴47,000元。圖／VERSACE提供
賽車圖騰牛仔外套51,500元，賽車圖騰牛仔褲30,000元，Logo印花襯衫30,500元，金屬裝飾短靴47,000元。圖／VERSACE提供
流蘇皮革外套30萬1,500元，黑色連帽上衣34,000元，香水復刻廣告圖騰牛仔褲21,500元，金屬裝飾短靴47,000元，金屬扣皮帶23,000元。圖／VERSACE提供
流蘇皮革外套30萬1,500元，黑色連帽上衣34,000元，香水復刻廣告圖騰牛仔褲21,500元，金屬裝飾短靴47,000元，金屬扣皮帶23,000元。圖／VERSACE提供
圖／VERSACE提供
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蕭敬騰穿了貼身的豹紋針織衫和林俊傑合唱新歌《Hello》。圖／VERSACE提供
蕭敬騰穿了貼身的豹紋針織衫和林俊傑合唱新歌《Hello》。圖／VERSACE提供
圖／VERSACE提供
圖／VERSACE提供
VERSACE春夏黑白賽車圖騰牛仔套裝，是品牌與加拿大藝術家Andy Dixon合作打造的作品。圖／VERSACE提供
VERSACE春夏黑白賽車圖騰牛仔套裝，是品牌與加拿大藝術家Andy Dixon合作打造的作品。圖／VERSACE提供

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