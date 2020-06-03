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「我這YOUNG很美」！5巨星加持資生堂小紅瓶銀座限定版
「我這YOUNG很美」，每個人的美，都該有自己的模樣，資生堂邀來5大巨星，包括歌手JJ林俊傑、演員黃軒、日本資深女演員前田美波里、國際名模Lauren Wasser、花式滑冰金牌Alina Zagitova，加持資生堂最著名的紅妍肌活露N，並推出特殊瓶身的銀座限定版，並都在銀座街頭為背景拍下照片，傳遞出「我這YOUNG很美」的概念。
這5位巨星，都代表著突破不同框架，展現出自己的美。JJ林俊傑打破創作框架，以音樂傳遞美；71歲的演員前田美波里打破年齡框架，1966年曾為資生堂拍過形象廣告，至今依然美麗；失去雙腿的超模Lauren Wasser，依舊勇敢打破完美框架，走上伸展台；演員黃軒打破標籤框架，發掘出內在美；Alina Zagitova則是打破想像框架，展現17歲年輕的態度。
資生堂年度最暢銷的小紅瓶紅妍肌活露N，推出銀座限定版，瓶身復刻1964年資生堂「Make-up Tokyo」系列廣告，彎曲的曲線象徵打破框架，紅妍肌活能量噴霧也同樣有銀座限定版，即日起全台上市。
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