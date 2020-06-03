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博客來開賣中衛口罩2分鐘完售！流量突破任天堂Switch紀錄 第二波預計6月8日
今天（6月3日）上午Yahoo奇摩購物中心、博客來開賣CSD中衛口罩，各家都出現因瞬間流量暴衝導致網站當機的狀況，博客來的4款中衛口罩約在2分鐘之內全數被搶購一空，尤其上午11點開賣當下的網站流量甚至突破任天堂Switch開賣的紀錄，也一度出現當機狀態。
博客來表示，第二波中衛口罩預計將於6月8日開賣，開賣詳情依網站公告為準。
松果購物今天起販售MIT醫療級口罩，以50入盒裝的成人醫療級口罩為主，台灣製淨新醫療等級口罩一盒售價434元、兩盒售價822元，並於下單後陸續出貨，不限金額即可免運。
新冠肺炎疫情爆發至今，大眾從早期到超商奔波買不到口罩、後續的「口罩實名制」限購令，因此在口罩開賣解禁之後，囤貨以防萬一的消費行為再度湧現。日前CSD中衛就已在臉書官方粉絲團公告指出口罩持續被徵收45%的產能，近期內口罩仍不會太好買，而各家網購平台開賣中衛口罩雖然喊出首波萬片的數量，但因都是50片盒裝，估算下來每家網購平台分配到的數量大約僅有200盒左右，因此業者也大力呼籲「之後將會持續補貨，請大眾勿過度恐慌搶購」。
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