搶先振興三倍券 百貨6月「加碼月」回饋力道超越以往

國內疫情降溫，全台防疫措施將於6月7日起擴大解禁，加上花1千換3千的「振興三倍券」，將於7月上路。慶祝解封，為了振興消費彌補上半年疫情業績災損，百貨業「加碼」今年年中慶於本周起提前開戰，先提供一波振興優惠，7月再將針對振興券推出利多活動，讓這波消費復甦力道延續。

●忠孝SOGO滿5,000送600

遠東SOGO百貨台北店6月4日～6月16日展開年中慶，化妝品、香氛、流行服飾、童裝、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5,000送300電子抵用券，可累贈，最高回饋10萬元，忠孝館獨家加贈300元忠孝電子抵用券(每卡限一次)，等於滿5,000送600，回饋最高12%，回饋直逼周年慶。復興館加贈200元復興電子抵用券(每卡限一次)，回饋達10％。

此外，家電、珠寶、黃金與7F鐘表區消費滿1萬元送500元抵用券，忠孝館再加贈500元忠孝電子抵用券（限一次）。國際精品的部分，復興、敦化館消費滿1萬送600元抵用券、指定精品珠寶滿2萬送1,000元抵用券。忠孝館獨家加碼，出示SOGO App快樂購卡卡號，即可兌換忠孝專屬600元折價券（化妝品200元/香氛200元/內衣200元）來店消費單筆即可使用，直接打8折。

●新光三越會員首七日5,000送200

新光三越表示，振興三倍券勢必將帶來可觀的消費人潮，後續也將進行討論，到時將會推出相對應促銷活動，吸引民眾前來消費。在此之前，新光三越於6月4日至6月21日年中慶檔期，首七日（6/4～6/10）推出會員專屬單櫃刷5,000送200；名品區、大家電、法雅客、iStore單櫃刷10,000送500。

●遠東百貨攜9大銀行3,000送300

遠東百貨樂觀看待振興券對百貨全業種有「雨露均霑」的效果，預估下半年至少帶動2成業績成長。遠百攜手9大銀行加碼滿千送百，6月9日前百貨服飾單筆刷滿3,000送300，國際精品、大家電單筆刷滿10,000送500。

●環球購物中心聯名卡最高回饋16.7%

環球購物中心表示，近期人潮數已接近疫情前的水準，後疫情時期相關振興措施促動民眾消費意願，預測應是對餐飲、雜貨、日常用品，或高單價的家庭、個人生活用品會是較受惠的業種。衝刺後疫情商機，環球購物中心再加碼購物金，即日起推出中國信託銀行全卡友綁定GMpay消費，最高回饋10%，刷聯名卡最高回饋達16.7%，逼近母親節回饋率。6月下旬App會員只要扣限定點數，即可立即領取購物金，同時還推有上百品項買1送1或5折起。

●台北101會員專屬回饋超越母親節

台北101購物中心於6月4日至6月28日推出會員專屬月購物優惠活動，檔期拉長至25天，並祭出超越母親節檔期的優惠。全館精品折扣季開跑最低優惠5折起，使用101聯名卡與101 PAY搭配全館優惠單筆滿3千送300元，加上聯名卡筆筆2%回饋，回饋最高超過12%。另外，使用101聯名卡消費單筆每滿3萬再送1,500元電子抵用券。

●大江購物中心聯名卡友滿5,000最高送650

桃園中壢大江購物中心6月4日至6月21日展開年中慶，全館指定店櫃當日累計消費滿4,500元送350元電子現金券，首五日聯名卡友消費滿5,000元最高可獲得650元電子現金券，過去鮮少參加百貨回饋的UNIQLO大江店獨家推出單筆消費滿2,000元送200元電子現金券。

●大葉高島屋點數20倍送比照周年慶