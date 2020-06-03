快訊

朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

檢仔聊齋：「老派衝組」若不倒 檢察體系不會好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物預計將於今天（6月3日）下午後在蝦皮24h開賣中衛口罩，售價300元，一人限購一盒，選擇全家便利商店取貨可享免運優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物預計將於今天（6月3日）下午後在蝦皮24h開賣中衛口罩，售價300元，一人限購一盒，選擇全家便利商店取貨可享免運優惠。圖／蝦皮購物提供

雖然疫情趨緩，但是消費者搶買口罩的需求絲毫未減，今天（6月3日）上午10點Yahoo奇摩購物中心正式開賣CSD中衛盒裝口罩之後網站瞬間被塞爆秒殺，下午即將開賣的PChome 24h購物也表示會盡可能做好準備。

Yahoo奇摩購物中心表示，昨天（6月2日）晚間10點搶先限量開放CSD中衛醫療口罩加價購，5分鐘內銷售一空；今早10點限量開賣首波萬片中衛醫療口罩，開賣後因流量瞬間暴衝導致系統短暫異常，也已快速修復完成，接下來將積極與供應商合作，持續上架補貨。

蝦皮購物宣布預計將於今天下午後在蝦皮24h正式開賣中衛口罩，第一階段將準備櫻桃紅與深丹寧兩款、共計有數百盒，單盒50片口罩售價300元，一人限購一盒；選擇全家便利商店取貨還可享滿199元免運優惠，之後將會持續補貨。

各家網購平台開賣中衛口罩雖然喊出首波萬片的數量，但因都是50片盒裝，估算下來每家網購平台分配到的數量大約僅有200盒左右，業者也不斷強調之後將會持續補貨，請大眾勿過度恐慌搶購。

蝦皮購物預計將於今天（6月3日）下午後在蝦皮24h開賣中衛口罩，售價300元，一人限購一盒，選擇全家便利商店取貨可享免運優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物預計將於今天（6月3日）下午後在蝦皮24h開賣中衛口罩，售價300元，一人限購一盒，選擇全家便利商店取貨可享免運優惠。圖／蝦皮購物提供

口罩 網購 修復

延伸閱讀

支援生產口罩被爆得自行吸收費用 後備：衛福部將歸墊

華爾街日報：N95口罩消毒後不堪使用 承包公司卻拿4億補助

不用排隊真好！口罩銷售解禁 台東藥局買口罩人減少一半

搶盒裝口罩大戰！藥局成本調漲 民眾哀：價錢回不去了

相關新聞

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

雖然疫情趨緩，但是消費者搶買口罩的需求絲毫未減，今天（6月3日）上午10點Yahoo奇摩購物中心正式開賣CSD中衛盒裝口...

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

6月1日起口罩管制禁令解除，超商、藥妝、量販業者都加入戰局，全聯、屈臣氏等今天也開始盒裝販售，但數量相當少，彰化市多數店...

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心、博客來開賣系統大當機

自口罩解禁，各大電商紛紛開始啟賣各色口罩。而Yahoo奇摩購物中心6/2晚間搶先以加購形式限量開賣後，今早10點正式開賣CSD中衛醫療口罩，立馬引起搶購潮。10點一到，網購系統大當機，10點9分時再度點選網頁已完售。

搶先振興三倍券 百貨6月「加碼月」回饋力道超越以往

國內疫情降溫，全台防疫措施將於6月7日起擴大解禁，加上花1千換3千的「振興三倍券」，將於7月上路。慶祝解封，為了振興消費...

U值媒／長夜囹圄 總統的品格 得來不易的民主

在上個世紀七零年代，當時烏拉圭仍處獨裁政權，穆希卡是圖帕馬羅斯國家解放運動的一員（游擊隊員），如同台灣早期的白色恐怖，穆希卡與好友們被逮入獄，受到許多殘忍、不人道的對待，穆希卡甚至出現了神經錯亂、妄想症等病症。《長夜囹圄》講述三位解放運動人士在監獄遭受不人道對待，如何從黑暗中尋得光明，奮力求生的電影。

不用排隊真好！口罩銷售解禁 台東藥局買口罩人減少一半

口罩銷售解禁，超商、藥妝、量販業者都加入戰局，全聯屈臣氏等今天盒裝販售，台東健保藥局購買人潮明顯減少，民眾表示，「不用排...

黑白文青新風貌！IPSA打造全新保養形象櫃 推買1送11

過去一提到保養品牌IPSA，多數想到的是純白與簡潔風的保養品，這回IPSA大變身，6月4日在新光三越信義新天地A11館，...

搶盒裝口罩大戰！藥局成本調漲 民眾哀：價錢回不去了

口罩銷售解禁，超商、量販業者都加入戰局，全聯、屈臣氏等盒裝販售以及電商今天也上架，台南市藥師公會指出，由於許多民眾已習慣...

ASICS經典支撐性跑鞋再進化 GEL-KAYANO 27收買跑者心

為響應為全球跑步日，運動品牌包括了ASICS和ADIDAS都不約而同的推出新款機能性跑鞋，像是GEL-KAYANO 27...

電商口罩掀搶購潮！ Yahoo奇摩開賣首日系統異常

電商業者Yahoo奇摩購物中心今天上午10時開賣中衛醫療口罩，雖可進入商品頁面，但點選立即購買後卻出現「系統異常，請稍候...

持振興三倍券用餐「住宿0元」天成飯店集團加碼送

振興券拍板定案，看好國內消費力道逐漸回溫，天成飯店集團旗下各館推出住宿、餐飲振興加碼送優惠，無論透過電子票證、行動支付、...

早上10點開賣！愛買推Switch動森版主機組合 每店10組

6月口罩之亂再起，年初至今超熱賣的任天堂Switch今日也再加入搶購行列！可愛清新配色的Switch《集合啦！動物森友會...

熱門新聞

櫻桃紅、薰衣草紫口罩都來了！momo購物網、PChome 24h購物6/3陸續開賣中衛醫用50片口罩

中衛口罩來了 博客來明早11點開賣、momo明晚上架

Yahoo奇摩購物中心今晚10點限量開賣中衛醫療口罩！ 購買快速到貨商品才可加購

口罩不光是彩色 冰雪奇緣變形金剛都要來了

幸運兒是你嗎？3-4月期發票有人花15元買飲料中千萬

空姐棄月薪10萬工作回台 曝航空業辛酸面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。