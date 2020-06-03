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蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」
雖然疫情趨緩，但是消費者搶買口罩的需求絲毫未減，今天（6月3日）上午10點Yahoo奇摩購物中心正式開賣CSD中衛盒裝口罩之後網站瞬間被塞爆秒殺，下午即將開賣的PChome 24h購物也表示會盡可能做好準備。
Yahoo奇摩購物中心表示，昨天（6月2日）晚間10點搶先限量開放CSD中衛醫療口罩加價購，5分鐘內銷售一空；今早10點限量開賣首波萬片中衛醫療口罩，開賣後因流量瞬間暴衝導致系統短暫異常，也已快速修復完成，接下來將積極與供應商合作，持續上架補貨。
蝦皮購物宣布預計將於今天下午後在蝦皮24h正式開賣中衛口罩，第一階段將準備櫻桃紅與深丹寧兩款、共計有數百盒，單盒50片口罩售價300元，一人限購一盒；選擇全家便利商店取貨還可享滿199元免運優惠，之後將會持續補貨。
各家網購平台開賣中衛口罩雖然喊出首波萬片的數量，但因都是50片盒裝，估算下來每家網購平台分配到的數量大約僅有200盒左右，業者也不斷強調之後將會持續補貨，請大眾勿過度恐慌搶購。
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