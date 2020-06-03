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不用排隊真好！口罩銷售解禁 台東藥局買口罩人減少一半
口罩銷售解禁，超商、藥妝、量販業者都加入戰局，全聯屈臣氏等今天盒裝販售，台東健保藥局購買人潮明顯減少，民眾表示，「不用排隊真好」。
台東縣藥師公會理事長廖秀玲表示，通路變多，確實排隊的人潮減少很多，這對藥師負擔減輕不少，但還是有民眾習慣到藥局買口罩，大多以長輩為主。
她說，目前藥局還是依國家政策，採實名制2個星期購買9片，另原本是2小時的販售時間，部分藥局現在有營業的時間，就會開放給民眾購買，非常方便。
「口罩銷售解禁，輕鬆不少！」李姓藥師說，這幾天來藥局買口罩的人少了一半以上，自己多了很多時間可以處理其他事情，真希望疫情趕快結束，讓大家恢復正常作息。
市民吳秀蘭表示，口罩沒有解禁前，大家都到藥局排隊購買，現在隨時去也不會排隊搶購，一下子就買到口罩了。
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