搶盒裝口罩大戰！藥局成本調漲 民眾哀：價錢回不去了

口罩銷售解禁，超商、量販業者都加入戰局，全聯、屈臣氏等盒裝販售以及電商今天也上架，台南市藥師公會指出，由於許多民眾已習慣在藥局買口罩，這幾天來藥局詢問買盒裝的人變多，許多民眾抱怨超商不一定買得到口罩，因此請藥局到貨時能予以通知，不過，現在叫貨成本比實名制貴，價錢「回不去了」。

台南市藥師公會理事長吳振名說，實名制的部分，有些幼童、國小學生原本的口罩需求和配給規格不符，不是太大就是太小，有些年長者則是拿到口罩雙面都是白色，無法分辨正反面，所以會想要自行去購買可挑選的口罩。部分行業或是幼童若採買實名制口罩，成人14天9片口罩不夠用，因此會想買盒裝口罩。

吳振名說，有口罩經銷商在5月底給藥局下單，建議售價一片5元，但後來6月1日口罩自由買賣後，經銷商就跟藥局說那張訂單無效，改為調漲進貨價格、下貨收現，建議售價一片6元。

吳振名表示，由於超商首批限量販售盒裝口罩，許多民眾擔心預購不到，跑到藥局詢問有沒有販售盒裝口罩，有些人則是想寄到美國、加拿到，希望藥局有貨時能通知他們。

另外，吳振名建議，實名制的片數可以增加，14天買一次，但至少每天要能有一片，一次販售20片也可以，因為剛好100元，不用找零錢。