ASICS經典支撐性跑鞋再進化 GEL-KAYANO 27收買跑者心

為響應為全球跑步日，運動品牌包括了ASICS和ADIDAS都不約而同的推出新款機能性跑鞋，像是GEL-KAYANO 27以及CLIMACOOL VENTO系列，幫助消費者能在後疫情時代中，跑出自己的個人佳績。

GEL-KAYANO系列鞋款一直是ASICS專業系列熱銷款式之一，適合一般或是過度內旋型跑者使用，在高支撐系列跑鞋中穩坐王者地位。而全新的全新GEL-KAYANO 27鞋款就是在這系統中，不斷優化而成，有著更舒適腳感、更順暢推進與性別差異化設計的特點。採用中底科技FLYTEFOAM Propel降低密度，讓柔軟度更提升，重量更輕；同時透過加深前腳掌大底，幫助跑者推蹬更流暢；並針對男女性別腳型不同進行差異化調整，提供女款更多緩震效果，而且前後足跟差較男款增加3毫米。不僅如此，ASICS還將款式細分成一般鞋楦、寬楦和超寬楦，無論什麼樣的腳型都能找到合適的鞋款。