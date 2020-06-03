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ASICS經典支撐性跑鞋再進化 GEL-KAYANO 27收買跑者心

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DAVID BECKHAM跑鞋，搭載SUMMER.RDY透氣科技，向球壇傳奇致敬。圖／ADIDAS提供
CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DAVID BECKHAM跑鞋，搭載SUMMER.RDY透氣科技，向球壇傳奇致敬。圖／ADIDAS提供

為響應為全球跑步日，運動品牌包括了ASICS和ADIDAS都不約而同的推出新款機能性跑鞋，像是GEL-KAYANO 27以及CLIMACOOL VENTO系列，幫助消費者能在後疫情時代中，跑出自己的個人佳績。

GEL-KAYANO系列鞋款一直是ASICS專業系列熱銷款式之一，適合一般或是過度內旋型跑者使用，在高支撐系列跑鞋中穩坐王者地位。而全新的全新GEL-KAYANO 27鞋款就是在這系統中，不斷優化而成，有著更舒適腳感、更順暢推進與性別差異化設計的特點。採用中底科技FLYTEFOAM Propel降低密度，讓柔軟度更提升，重量更輕；同時透過加深前腳掌大底，幫助跑者推蹬更流暢；並針對男女性別腳型不同進行差異化調整，提供女款更多緩震效果，而且前後足跟差較男款增加3毫米。不僅如此，ASICS還將款式細分成一般鞋楦、寬楦和超寬楦，無論什麼樣的腳型都能找到合適的鞋款。

而ADIDAS近期也是強打代言人貝克漢、張鈞甯和彭于晏在街頭領跑的廣告，述說慢跑的有趣性。同時，在6月也推出了新款CLIMACOOL VENTO系列跑鞋，採用了網眼面料製作鞋身，提升透氣性，並利用RPU材質塑造外外型，有如被風刻蝕過德痕跡，加強對足部的支撑性。中底同樣搭載招牌的分割式 BOOST科技，實現良好的回彈性；此外這系列還再度與貝克漢攜手合作，更搭載SUMMER.RDY透氣科技，創造CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DAVID BECKHAM跑鞋，黑色外觀加上白色字樣的點綴，具有機能性又時髦。

GEL-KAYANO 27男款超寬楦慢跑鞋4,980元。圖／ASICS提供
GEL-KAYANO 27男款超寬楦慢跑鞋4,980元。圖／ASICS提供
CLIMACOOL VENTO系列跑鞋，延續系列的360度全方位透氣設計，搭載具未來感的前衛造型。圖／ADIDAS提供
CLIMACOOL VENTO系列跑鞋，延續系列的360度全方位透氣設計，搭載具未來感的前衛造型。圖／ADIDAS提供
響應為全球跑步日，ASICS推出新款GEL-KAYANO 27機能性跑鞋，多種鞋楦收買跑者的心。圖／ASICS提供
響應為全球跑步日，ASICS推出新款GEL-KAYANO 27機能性跑鞋，多種鞋楦收買跑者的心。圖／ASICS提供
GEL-KAYANO 27女款寬楦慢跑鞋4,980元。圖／ASICS提供
GEL-KAYANO 27女款寬楦慢跑鞋4,980元。圖／ASICS提供

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