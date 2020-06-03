持振興券用餐「住宿0元」天成飯店集團加碼送
振興券拍板定案，看好國內消費力道逐漸回溫，天成飯店集團旗下各館推出住宿、餐飲振興加碼送優惠，無論透過電子票證、行動支付、信用卡或是紙本券，都可獲得專屬優惠，包括持券消費餐飲，住宿免費。
天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示，已接到不少民眾詢問振興券的使用方式，天成飯店集團積極配合政府，推出餐飲與住房加碼優惠，共同拚觀光，預計可望帶動由餐飲及住房1~2成業績。
振興三倍券的加碼優惠，台北花園大酒店持振興券平日(周一到周四)至翠庭中餐廳消費滿3,000元，就送台北花園大酒店精緻客房平日房住宿券乙張。瑞穗天合國際觀光酒店3,000元振興券可抵用Angsana Spa 4500元的療程。天成文旅繪日之丘持振興券3000元訂房，可享平日入住輕逸精緻客房一晚(含早餐)，再加贈天成文旅商品好禮(價值1600元)。
天成文旅華山町同樣持券餐飲消費滿3,000元，再送天成文旅華山町平日華山四人房住宿券乙張。台北天成大飯店持券3000元訂房，可享平日入住精緻客房兩晚(含早餐)再加贈翠庭或百合西餐廳餐飲消費折抵3000元。
天成飯店集團保留專案變更、修改及最終解釋權利，或洽：02-8978-6688。
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