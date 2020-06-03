池內有機賣有態度的毛巾 有機棉、公平貿易、綠電風織

有機生活不只是時下流行風潮，更是一種新生活態度，但享受有機，不一定需要花大錢，現在也不再僅限於食品，小小一條方巾，也可以讓你從生活中實踐有機理念。

日本大有來頭的「池內有機」毛巾，今夏正式叩關台灣市場，首店進駐新光三越信義新天地A8。

池內有機毛巾，不僅是來自日本百年毛巾重鎮-四國愛媛縣今治市，更是日本首家獲得ISO22000食品安全認證的訪織廠，訴求產品無毒，嬰兒把毛巾放入口中吮咬也無害。

除此之外，池內有機毛巾也強調有態度的品牌精神，因此吸引的不只是金字塔頂端高消費力客層，也受到同樣認同「永續」理念族群的青睞。

池內有機毛巾使用全球產量僅0.7%的有機棉，主要來自印度及坦尚尼亞，不僅種植在未使用農業化學物質或化學肥料長達三年的純淨土地，也使用非基因改造種子，就連採收都必須符合公平交易原則，確保工人有安全且衛生的勞動環境，領取合理的薪資，確保合理及穩定的收購價格。

同時，池內有機毛巾也注意到，有機棉花隨著氣候變遷，產量逐年減少，因此品牌堅持全部採用風力再生能源，且自2002年起，品牌便已經成為日本第一家使用風力發電的工廠，其電力主要透過採購秋田縣的能代及青森風力電廠的綠電，訴求要用最純淨的能源生產「風織的毛巾」。

池內有機毛巾也堅守友善環境的原則，品牌對於棉花採收不僅堅決以人工摘取來取代落葉劑，並以臭氧漂白去除雜質的方式取代對環境有害的含氯漂白劑，以植物澱粉黏著劑固定纖維層，染整的過程，也使用不含重金屬的活性染劑來降低廢水汙染，最後廢水以達到化學需氧量12ppm以下的嚴格標準排放至瀨戶內海。

此外，池內有機毛巾也特別使用酵素染料，強調天然性。並在部分毛巾款式有年份別的標示，就像紅酒年份一樣的概念，可作為贈禮或紀念之用，而池內有機毛巾若標示為2020年，使用的則是2019年的有機棉花。