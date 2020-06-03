10道泰式料理無限吃、再送1000！「金舌燒肉」限時升級

來自日本、提供和牛吃到飽的「金舌燒肉」，自6月8日起，限時推出迷你泰式打拋豬肉石鍋拌飯、迷你泰式冬陰功海鮮湯等10道泰國風味料理，讓民眾免費升級享用。另外活動期間前來用餐，每成人再加贈「千元折價券」，方便民眾省荷包。

金舌燒肉目前在台設有三井Outlet台中港、大直ATT 4 Recharge等2間門市，提供有3種吃到飽的方案，包括入門款的「金舌經典」，可品嚐豬梅花、涮涮燒等餐點，每人699元。「金舌招牌」，則是升級厚切格紋牛五花、壺漬橫膈膜、帶骨牛小排等食材，每人799元。頂級的「金舌盛宴」方案，則是再加入澳洲和牛板腱、伊比利豬梅花、厚切牛舌等選擇，每人1,049元，均是無限供應。

本次金舌燒肉在6月8日至7月31日期間，新增迷你泰式打拋豬肉石鍋拌飯、迷你泰式冬陰功海鮮湯、KINTAN涮涮燒－泰式檸檬香茅醬、金錢蝦餅、泰式風味燒肉包菜、泰式奶茶、泰式風味霜淇淋等10款泰式餐點，用餐民眾點選任一吃到飽方案，即可無限品嚐10款特色泰式餐點。

除此之外，活動期間前來消費，每位成人均可獲得「千元折價券」，內含有1張200元券，以及2張400元券。下次消費滿1,000元即可使用1張200元券，消費滿2,000即可使用1張400元券。