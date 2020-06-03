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現賺320！「青花驕」牛三拼升級「仙氣頂級牛三拼」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
仙氣頂級牛三拼盛宴，每份1088元。圖／王品提供
仙氣頂級牛三拼盛宴，每份1088元。圖／王品提供

王品集團旗下的麻辣鍋「青花驕」，近期新推出以美國極上和牛為主的「仙氣頂級牛三拼盛宴」，帶來肉質上的大幅升級。另外店內所推出的青花椒啤酒，也於今年拿下柏林國際啤酒大賽BIBC金牌。為慶賀新菜上市與奪冠之喜，即日起全台門市推出升級活動，只要參與活動，就可享3選1的升級方案，最高現賺320元。

開幕約2年的青花驕，最大的特色就是以「重慶江津九葉青花椒」為味道主角，主打結合青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋的「青紅雙鍋」鍋底，並且還有多款以青花椒入菜的青花驕特色綜合丸、青花椒啤酒等特色商品。其中店內的「牛三拼盛宴」，至今也以販售超過10萬份，成為鎮店的人氣商品。此次青花驕升級推出的｢仙氣頂級牛三拼盛宴｣，整盤總重達1台斤，內含美國極上和牛霜降、美國安格斯低脂牛、美國雪花牛等部位，適合4～5人聚餐享用，每盤售價1,088元。

在本次的｢霸氣升級迎盛夏｣活動中，民眾完成指定挑戰，即可獲得霸氣升級券乙張，憑券消費並參與打卡活動，可享升級3選1，包括「牛三拼盛宴」（原價768元）免費升級「仙氣頂級牛三拼盛宴」（原價1,088元）、「特選鹿兒島頂級A5黑毛和牛」（原價1,288元），免費升級「優賞鹿兒島頂級A5黑毛和牛」（原價1,488元），還有「麻辣開胃小品」（原價198元）升級「麻辣開胃搭檔組合」（原價396元）的方案。

另外王品集團旗下的西堤牛排，也於全台36家門店免費發放「西堤振興券」，來店自取餐點，滿額即贈多項美味餐點兌換券。外帶滿650元即贈「義式雞米花」、滿850贈「主廚沙拉」，滿1,150元贈260元排餐飯，滿1,500元送出價值380元的排餐飯，最高折扣幅度達79折。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國安 柏林

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