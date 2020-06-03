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BlackOutTuesday延燒高級鐘表產業 挺弱勢反種族歧視
隨著美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，連帶引起美國大規模抗議與街頭活動；音樂產業發起了Blackout Tuesday活動，包含串流音樂平台Spotiy、搖滾樂手Mick Jagger、電音樂隊Massive attack也紛紛在社群軟體發聲，以表達對種族不公正的態度。而這股爭取平權、反歧視的活動同樣正延燒到高級鐘表產業。
IWC、Bell & Ross與萬寶龍（Montblanc）皆在instagram官方帳號以全黑照片搭配文字「黑人的命也是命（Black lives Matter）」或「團結與支持（Solidarity and support），加入串連的尚有專業鐘表媒體如Revolution Watch、Watchanish與網路原生媒體Hodinkee。其中Hodinkee更在限時動態中貼出鼓勵正面訊息，並貼出包含「法律辯護和教育基金有限公司」（NAACP Legal Defense）、「清白專案」（The Innocence Project ）與「南方貧困法律中心」（Southern Poverty Law Center）...等八個支持平權、反對種族歧視、爭取自身權益的非營利組織官方網站連結。
至截稿為止，加入 #BlackOutTuesday 標籤的instagram貼文已多達1,384萬則，雖然奢侈品產業常鼓勵消費，但也是在關鍵時刻看見產業中的有志一同，各自嘗試透過影響力，帶給世界更多正面與良善可能。
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