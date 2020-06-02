星級料理長坐鎮 「謙一名鍋」的奢華滋味

頂級日式鍋物「謙一名鍋」低調的在台北市大安區試營運，黑色、簡約的門面，難窺其內；這是米其林一星餐廳「謙安和」料理長和知軍雄主理的新餐廳，「湯頭」是一大特色，還有幾款「隱藏版」菜單，讓簡單的火鍋也能打造出奢華新滋味。

推開門，半圓形的吧檯桌椅與高低起落的燈飾，簡約雅致的開啟新店印象，走道前行，半獨立及完全隱蔽的包廂接連入眼，日式極簡的空間，飄來清淡卻又誘人的湯頭溫暖香氣。隸屬上市公司東鹼集團轉投資的東允餐飲旗下，除了有謙安和、允星、允壽司等三間高檔日料之外，謙一名鍋也是旗下第一家火鍋主題餐廳。

「謙一名鍋」的湯頭，其實來自星餐廳「謙安和」，原是套餐中的一道料理，因為大受歡迎，直接從套餐菜色變餐廳。料理長和知軍雄以日本鹿兒島枕崎市出產的特上二年本枯節，加上知床半島的羅臼昆布熬製清淡高雅的「鰹節昆布高湯」；同時，也有日本和牛大骨熬製，再配以獨家秘方調製而成的壽喜燒湯汁。涮涮鍋、壽喜鍋兩種湯底選擇，簡約不華麗，但各具滋味，無須更多。

日式頂級湯鍋，想當然，宮崎、山形、鳥取、薩摩、兵庫等地的A5和牛皆備，未來也將進口日本海鮮；依季節變化的菜蔬，推薦必吃水果玉米、日本葛粉，前者已經煮熟，略燙30秒即食最鮮甜，葛粉能吸附湯汁，可吃出湯頭滋味。

此外，兩款隱藏版滋味也是行家必點。「江戶前厚蛋燒」乍看似玉子燒，這是料理長張大珂加入蝦漿、魚漿、蛋與山藥慢火烘焙而成，入湯鍋久煮不爛，吸飽湯汁更細緻鮮香。另一款「和牛可樂餅」，以肉盤同等級的和牛製作，香氣飽滿，美味滑口。

美麗的前菜也值一提，來自日本富山縣的螢烏賊與台灣當季綠竹筍、沖繩海葡萄，共組畫般印象。沾醬則有日本德島橙醋、加入靜岡縣細蔥的特製山藥蘿蔔泥醬等，最特別的是帶著松露風味的謙特製松露卵泡，醬汁細緻，可完全沾附在肉片上，釋放出另一種風味。

餐畢，若是涮涮鍋，還有專人以湯底熬粥，所有鮮美滋味凝入米粒，就算再飽足，也能完食。

地址：台北市大安區敦化南路二段63巷40號

電話：02-2700-8138