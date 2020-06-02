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20種全新餐點、吃冰送杯子！ 「嚕嚕米主題餐廳」回歸了

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
溜溜帕尼尼，共有2種口味，每份250元起。記者陳睿中／攝影
溜溜帕尼尼，共有2種口味，每份250元起。記者陳睿中／攝影

繼今年4月暫別市場之後，來自日本的「嚕嚕米主題餐廳」（Moomin Café）再度於att 4 fun重新登場。除了原本的招牌餐點與嚕嚕米元素之外，新店也推出「溜溜帕尼尼」、「小調皮阿丁墨魚燉飯」等20款全新餐點，還打造了門口的搖椅打卡區，讓粉絲可以徜徉在嚕嚕咪的山谷之間。開幕還可享滿額加購的優惠活動。

源自北歐的精靈「嚕嚕米」，有著圓滾滾的外型以及可愛萌樣，在世界各地都具有高度知名度，尤其在日本擁有龐大的粉絲。而嚕嚕米主題餐廳也是在日本引發話題，並於2017年7月首度登台，後又再於5月底搬遷至att 4 fun重新開幕，採用「餐廳＋商店」的複合式型態，除了提供餐點，也販售有千餘款的嚕嚕米週邊商品。

新餐廳店面設有50席座位，同樣是保留原著的北歐特色，並以「嚕嚕米的家」為設計概念，透過木質裝潢、掛畫、木窗與海報等元素，營造出滿滿的嚕嚕米氛圍。門口新設立的搖椅區，可以讓粉絲們與嚕嚕米一起拍照打卡。另外店內還有配置一系列嚕嚕米的角色玩偶，除了可以陪伴民眾用餐，同時也藉此隔出安全距離，確保防疫工作。

針對餐點部份，招牌的紅酒牛肉飯、日式炸雞咖哩飯，均可選擇嚕嚕米或是溜溜的造型白飯，乃是店內的人氣餐點，每份均為280元。新推出的「溜溜帕尼尼」，則是將帕尼尼化身為溜溜造型，共有火腿起司、白醬野菇兩種口味選擇，每份250元起。至於「小調皮阿丁墨魚燉飯」，以漆黑的墨魚飯重現阿丁的模樣，還吃得到墨魚塊與黃綠櫛瓜丁，每份300元。亦有多款新口味的義大利麵、燉飯。

甜點部份，台日同步的「Moomin House鬆餅」，共有7層鬆餅，家中還有三種季節點心，隨餐並附贈嚕嚕米家族陶瓷公仔，共有8款角色，適合粉絲蒐集。至於「北海道霜淇淋佐季節水果醬」，也新推出「原味奶酪佐季節水果醬」，兩款餐點使用完畢後，皆可將紀念馬克杯、玻璃罐帶回家，滿足粉絲的心願。另外新推出的「漂浮嚕嚕米水蜜桃氣泡飲」，則是附帶有嚕嚕米造型的特製冰塊，放入飲品中後，就可看見嚕嚕米游泳的模樣，視覺效果十足！

為慶祝開幕，參與線上社群活動就可獲得「嚕嚕米造型夾」來店禮；消費滿1500元，即可以299元加購台灣獨家的「餐墊餐具組 美好用餐時光」，原價680元，限量200組。

【嚕嚕米主題餐廳 信義店】

地址：台北市信義區松壽路12號4樓（att 4 fun）

電話：02-7737-8608

複合型商店供應有千餘款的嚕嚕米週邊商品。記者陳睿中／攝影
複合型商店供應有千餘款的嚕嚕米週邊商品。記者陳睿中／攝影
新打造的搖椅區，可讓粉絲盡情打卡拍照。記者陳睿中／攝影
新打造的搖椅區，可讓粉絲盡情打卡拍照。記者陳睿中／攝影
隨著新店開幕，除了經典菜外，還有20款全新料理。記者陳睿中／攝影
隨著新店開幕，除了經典菜外，還有20款全新料理。記者陳睿中／攝影
小調皮阿丁墨魚燉飯，每份300元。記者陳睿中／攝影
小調皮阿丁墨魚燉飯，每份300元。記者陳睿中／攝影
店內可見到一系列嚕嚕米角色玩偶，除了陪吃飯，還可達到防疫隔離效果。記者陳睿中／攝影
店內可見到一系列嚕嚕米角色玩偶，除了陪吃飯，還可達到防疫隔離效果。記者陳睿中／攝影
嚕嚕米鮪魚沙拉鬆餅，每份260元。記者陳睿中／攝影
嚕嚕米鮪魚沙拉鬆餅，每份260元。記者陳睿中／攝影
嚕嚕米黑糖珍珠生乳酪蛋糕，每份200元。記者陳睿中／攝影
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可選擇白飯造型的日式炸雞咖哩、紅酒牛肉飯。記者陳睿中／攝影
可選擇白飯造型的日式炸雞咖哩、紅酒牛肉飯。記者陳睿中／攝影
繪製有不同角色的飲品，每杯160元起。記者陳睿中／攝影
繪製有不同角色的飲品，每杯160元起。記者陳睿中／攝影
店內以北歐童話風，打造嚕嚕米的家。記者陳睿中／攝影
店內以北歐童話風，打造嚕嚕米的家。記者陳睿中／攝影
「漂浮嚕嚕米水蜜桃氣泡飲」，內含有嚕嚕米造型的藍色冰塊。記者陳睿中／攝影
「漂浮嚕嚕米水蜜桃氣泡飲」，內含有嚕嚕米造型的藍色冰塊。記者陳睿中／攝影
高達7層的「Moomin House鬆餅」，每份420元。記者陳睿中／攝影
高達7層的「Moomin House鬆餅」，每份420元。記者陳睿中／攝影
北海道霜淇淋佐季節水果醬，吃完可以直接帶杯子回家，每杯220元。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
北海道霜淇淋佐季節水果醬，吃完可以直接帶杯子回家，每杯220元。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
嚕嚕米將會不定期現身於嚕嚕米主題餐廳。記者陳睿中／攝影
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