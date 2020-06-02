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楊丞琳2個月瘦6公斤變更美！ 曝光5神招，靠16小時空腹
最近減少公開活動的楊丞琳，終於為了愛牌ELIXIR怡麗絲爾而現身，她日前驚覺自己發胖，發現穿褲子都扣不上鈕扣，還一度因為胖到胸部，而覺得身材變好，加碼放閃笑說老公李榮浩「覺得自己肉肉的都很好看」，不過她還是發憤圖強，花了2個月瘦下6公斤，讓人驚呼太厲害。
楊丞琳表示，自己胖的時候，腹肌會不見，而且減肥時，因為瘦身會先瘦到臉，會誤以為已經變瘦，所以秤體重很重要，另外也害怕雙下巴出現，因為修圖會很辛苦。
一、補充大量蛋白質
減肥期間，楊丞琳主要以高蛋白粉配無糖豆漿、水煮菜、煎雞肉、煎牛排不加油品與調味來進食，因為還會搭配運動，所以補充蛋白質很重要，另外也不會完全不吃澱粉，以吃蕃薯當作澱粉，補充身體的碳水化合物。
二、16／8減肥法
楊丞琳能在2個月瘦下6公斤，最重要是採用6／8減肥法，就是以一天來說，8小時吃完東西，16小時空腹，搭配高蛋白的飲食與運動，能成功瘦身。
三、激烈的倫巴運動
減肥一定得要靠運動，楊丞琳近期都靠跳「倫巴舞」來瘦身，因為運動有高強度，還能訓練肌耐力，重點是還能讓自己汗如雨下，只要多流汗，加快新陳代謝，皮膚就會好。
四、補充膠原蛋白
快速瘦身，也可能讓皮膚鬆弛，因此她有喝膠原蛋白的習慣，目的是為了增加皮膚的彈性。
五、容光煥發的保養秘訣
丞琳平常習慣素顏，比較不懂化妝技巧，因此比較注重保養，近期如果要出門，她都會擦上ELIXIR怡麗絲爾的多效彈潤美肌乳T+，暱稱為小金管，一擦就能保濕、妝前、防曬等三功能合一。
ELIXIR怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T+，具有SPF50+、PA++++的高防曬係數，還添加膠原蛋白GL、肌醇CP複合成分等，具有高度保濕效果，妝前一抹也能輕鬆打底，是晨間保養必用的保養品。
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