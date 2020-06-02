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亞太電信開賣陪伴型機器人「Kebbi Air」！ 月付996元專案價0元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
亞太電信開賣「Kebbi Air」，月付996元、綁約30個月，「Kebbi Air」專案價0元。圖／亞太電信提供
亞太電信開賣「Kebbi Air」，月付996元、綁約30個月，「Kebbi Air」專案價0元。圖／亞太電信提供

如果想要為家裡的小朋友找個學伴，陪伴型AI機器人又有新貨到，繼累積銷量逾萬台的最萌陪伴型AI機器人「凱比同學」之後，研發團隊女媧創造推出功能更強、內容更豐富的第二代「Kebbi Air」，即日起於亞太電信門市開賣。外型小巧的「Kebbi Air」搭配靈活肢體及螢幕，可展現細膩表情和動作，並且呼應教育部108新課綱，納入語文和程式編輯教育，專為台灣市場量身打造學習內容。

集結學習、娛樂於一身「Kebbi Air」小至3歲、大至12歲國中生都適用，去年9月於募資平台和女媧創造官網推出後累積銷售逾6,000台，即日起於亞太電信開賣，月付996元、綁約30個月，「Kebbi Air」專案價0元，並獨家附贈網頁版程式實驗室專用3D模擬器及數位版程式啟蒙任務卡序號。

「Kebbi Air」搭載7吋觸控螢幕、12顆AI伺服器馬達，體積減少33%、重量減輕43%，僅重2.5公斤，採用抗噪更靈敏的麥克風，提高喚醒率，並配置USB Type-C快充接頭，並且就不同年齡層研發英文學習、編寫程式語言、玩益智遊戲、說故事等互動功能，例如將程式教育化身闖關小遊戲、內建英語教學機構合作教材，還具備語音助理、視訊遙控、物品辨識、寵物系統、帶動唱跳、隨拍相機等功能，單機價16,800元。

「Kebbi Air」搭載7吋觸控螢幕、12顆AI伺服器馬達，具備流暢的肢體動作表現力，僅重2.5公斤。圖／亞太電信提供
「Kebbi Air」搭載7吋觸控螢幕、12顆AI伺服器馬達，具備流暢的肢體動作表現力，僅重2.5公斤。圖／亞太電信提供
「Kebbi Air」內建7家以上英語教學機構合作教材，內含學習單字、日常會話、英文故事與動畫等。圖／亞太電信提供
「Kebbi Air」內建7家以上英語教學機構合作教材，內含學習單字、日常會話、英文故事與動畫等。圖／亞太電信提供

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