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FENDI期間限定Peekaboo Bar台中登場 6月16日巡迴台北

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI Peekaboo Bar訂製服務即起巡迴台灣。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Bar訂製服務即起巡迴台灣。圖／FENDI提供

FENDI之前在東京、俄羅斯、米蘭推出的期間限定Peekaboo Bar訂製服務，在台中新光三越專門店搶先登場，讓消費者打造個人專屬的Mini Peekaboo手袋。

Peekaboo Bar的設計風格宛如一座奢華咖啡館，設置咖啡座般的特製長桌、吧台椅，可供就座鑑賞，在各式手袋配件中進行挑選、组合，牆面上也裝飾了Peekaboo Bar字樣的白色霓虹燈、玻璃設計與金色質感，打造出現代感十足的摩登氛圍，並展現品牌的奢華本質。消費者可在此解購Mini Peekaboo，享受重組的樂趣，隨個人喜好混搭包身、提把、背帶以及Defender保護套，為自己設計獨一無二的手袋。

包身材質與顏色有包括近二十種選擇，包括小牛皮、漆皮、珍稀皮革，提把部分也提供樹脂皮革、小牛皮、閃亮飾面等二十多種款式，Strap You背帶則是有單、雙色以及彩色的FF Logo刺繡等三款選擇，Defender保護套有七種搭配。FENDI Peekaboo Bar自即日起在台中新光三越專門店登場，6月16日將巡迴到台北101旗艦店，至7月5日前都可訂製專屬Mini Peekaboo手袋。

FENDI Peekaboo Bar訂製服務在台中新光三越專門店搶先登場。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Bar訂製服務在台中新光三越專門店搶先登場。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Bar將於6月16日至7月5日巡迴到台北101旗艦店。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Bar將於6月16日至7月5日巡迴到台北101旗艦店。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo Combo，29萬3,100元。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo Combo，29萬3,100元。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo Combo，30萬700元。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo Combo，30萬700元。圖／FENDI提供
Mini Peekaboo Bar可組裝包身、提把、背帶、Defender保護套，打造獨一無二的手袋。圖／FENDI提供
Mini Peekaboo Bar可組裝包身、提把、背帶、Defender保護套，打造獨一無二的手袋。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo Combo，20萬9,700元。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo Combo，20萬9,700元。圖／FENDI提供

咖啡館 FENDI

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FENDI Peekaboo Bar迷你包款訂製服務 6月即將登台

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