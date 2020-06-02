FENDI期間限定Peekaboo Bar台中登場 6月16日巡迴台北

FENDI之前在東京、俄羅斯、米蘭推出的期間限定Peekaboo Bar訂製服務，在台中新光三越專門店搶先登場，讓消費者打造個人專屬的Mini Peekaboo手袋。

Peekaboo Bar的設計風格宛如一座奢華咖啡館，設置咖啡座般的特製長桌、吧台椅，可供就座鑑賞，在各式手袋配件中進行挑選、组合，牆面上也裝飾了Peekaboo Bar字樣的白色霓虹燈、玻璃設計與金色質感，打造出現代感十足的摩登氛圍，並展現品牌的奢華本質。消費者可在此解購Mini Peekaboo，享受重組的樂趣，隨個人喜好混搭包身、提把、背帶以及Defender保護套，為自己設計獨一無二的手袋。