李易峰穿客製BOSS風衣 閉眼帥照登雜誌封面

雖然長風衣僅適用於天氣較涼的秋冬時分，但一件長版的風衣外套，常能無形中為男人味加分。大陸男演員李易峰前陣子除因辭演電視劇「鏡雙城」引起熱議，日前也穿上一件BOSS的2020春夏長風衣，閉眼裝萌登上時尚生活雜誌，大秀男人童心。李易峰出道時有「國民校草」美稱，近年更陸續演出電影、電視劇，並獲中國最具人氣男演員與最具商業價值男演員獎。

事實上這件米色長風衣屬於runway秀台款、並未實際販售，秀台上的款式包含白色、卡其雙色設計，但亞洲的look則屬於純卡其色，同時翻領、長版風衣的樣式，展現了屬於英倫風格的「漂撇」風範。而雖然不能擁有與李易峰同款的卡其立領風衣，本季BOSS則有一款亮藍色的寬版風衣，同樣具有腰間軍風繫帶、翻領，但亮藍色則帶來鮮豔的生動活力。