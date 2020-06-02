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李易峰穿客製BOSS風衣 閉眼帥照登雜誌封面
雖然長風衣僅適用於天氣較涼的秋冬時分，但一件長版的風衣外套，常能無形中為男人味加分。大陸男演員李易峰前陣子除因辭演電視劇「鏡雙城」引起熱議，日前也穿上一件BOSS的2020春夏長風衣，閉眼裝萌登上時尚生活雜誌，大秀男人童心。李易峰出道時有「國民校草」美稱，近年更陸續演出電影、電視劇，並獲中國最具人氣男演員與最具商業價值男演員獎。
事實上這件米色長風衣屬於runway秀台款、並未實際販售，秀台上的款式包含白色、卡其雙色設計，但亞洲的look則屬於純卡其色，同時翻領、長版風衣的樣式，展現了屬於英倫風格的「漂撇」風範。而雖然不能擁有與李易峰同款的卡其立領風衣，本季BOSS則有一款亮藍色的寬版風衣，同樣具有腰間軍風繫帶、翻領，但亮藍色則帶來鮮豔的生動活力。
想找長風衣？來自美國的Brooks Brother也有類似款式，但更簡約、更實穿，同時歸類在品牌高價位的Golden Fleece路線，採用義大利的三層防風材料，同時搭配Thermore®輕填充材質，雖然是長板風衣外套，但具有輕盈、好穿的舒適性，商務、出遊，都能一展男子氣概；義大利的Berluti本季雖然沒有類似的長版風衣款式，但有一件短版深藍藍色拉鏈夾克，頗富機車騎士夾克的粗獷風格，但柔軟的小牛皮又帶來舒適的穿著體驗。什麼是鐵漢柔情？這就是了。
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