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王麗雅與吳品萱再度合體！ 全新JHENG JEWELLERY百年傳承
台灣的原生藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY今（6月2）日於台北老爺大酒店1樓正式開幕。品牌傳承家族百年金工底蘊，擅長以西式珠寶呈現東方生活美學，發表一系列均為獨一無二孤品的頂級珠寶新作：極致鑽片系列精挑別具特色的彩色鑽片，凸顯栩栩如真的動物姿態。眾生臉譜系列則以戲曲臉譜為主題發想，薈萃多達20種不同的專門工藝，平均需耗時3年製作。
王麗雅以黝黑的膚色襯托出極致鑽片系列獅子造型胸針的霸氣與王者風範，氣質溫柔的名模媽媽吳品萱配戴眾生臉譜系列吊墜，久未合體的兩大名模不同的膚色與風格恰好凸顯不同系列的迥異氣息。王麗雅笑說自己防疫期間因大量接觸大自然，今天以動物為主題的創作詮釋起來更有感覺。吳品萱則表示今天難得擺脫運動風的媽媽裝扮，配戴華麗珠寶心情特別好。
至今第四代的JHENG珠寶家族最早由「瑞珍古物商」到府服務金工師傅起家，後創立LIANGHER良和時尚珠寶，擅長訂製珠寶，完全展現台灣工藝。王者風範系列的獅王，一頭華麗高貴的金黃色鬃毛，細看是每一片鑽石均以不同角度、高低精準拼組而成，工藝精彩。為呈現獅王霸氣，鬃毛部分特別採用帶紅色紋理的鑽石原片，鑽片下金屬部份飾以細膩的拉絲紋，透過獨特切工的鑽片角度引進光線，鮮活猶如被風拂過，立體近270度都有不同的鑑賞趣味。
眾生臉譜系列則是較少見的東方文化主題，令人驚艷。戲曲的臉譜刻劃眾生的相貌，彷彿面具乘載配戴者不同角色的轉換。多件頭飾的設計更巧藏機關，彷彿真的頭飾配戴時會輕輕搖曳，凸顯寶石光彩。考驗工藝的流蘇，更根據臉譜整體設計而有所不同，有的彰顯K金工藝、有的則難在黑鑽的切割與鑽石串珠穿繩。多件作品更採用少見的鳳梨式車工（Briolette Cut）、玫瑰車工等，火光相映流露深厚的人文韻味。
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