Yahoo奇摩購物中心今晚10點限量開賣中衛醫療口罩！ 購買快速到貨商品才可加購

在PChome 24h購物、momo購物網陸續宣布6月3日開賣CSD中衛醫療口罩之後，Yahoo奇摩購物中心稍早宣布將於今晚（6月2日）10點搶先限量開賣CSD中衛醫療口罩，但必須購買快速到貨商品才可搶先加價購入中衛平面醫療口罩，單盒50片裝售價300元，共有櫻花粉、深丹寧兩色，每人限購1盒，無法單獨購買口罩，要等6月3日上午10點起才會正式開放限量購買口罩。

6月3日上午10點起Yahoo奇摩購物中心將正式限量開賣首波共萬片中衛醫療口罩，同樣為每人限購1盒，開賣後也將積極與供應商合作，持續上架補貨，消費者可時常關注網頁或點選「貨到通知」以掌握最新狀況。本次Yahoo奇摩購物中心開賣的包括中衛平面及立體款醫療口罩，每盒50片，平面醫療口罩售價300元、一片6元，共有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅等3色，酷黑款式的立體醫療口罩售價699元、單片13.98元。