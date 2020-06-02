快訊

反罷韓又失利！韓國瑜聲請停止執行投票 法院駁回確定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Yahoo奇摩購物中心今晚10點限量開賣中衛醫療口罩！ 購買快速到貨商品才可加購

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩購物中心宣布將於今晚（6月2日）10點搶先限量開賣CSD中衛醫療口罩，購買快速到貨商品才能搶先加購，6月3日上午10點起正式限量開賣。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心宣布將於今晚（6月2日）10點搶先限量開賣CSD中衛醫療口罩，購買快速到貨商品才能搶先加購，6月3日上午10點起正式限量開賣。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

在PChome 24h購物、momo購物網陸續宣布6月3日開賣CSD中衛醫療口罩之後，Yahoo奇摩購物中心稍早宣布將於今晚（6月2日）10點搶先限量開賣CSD中衛醫療口罩，但必須購買快速到貨商品才可搶先加價購入中衛平面醫療口罩，單盒50片裝售價300元，共有櫻花粉、深丹寧兩色，每人限購1盒，無法單獨購買口罩，要等6月3日上午10點起才會正式開放限量購買口罩。

6月3日上午10點起Yahoo奇摩購物中心將正式限量開賣首波共萬片中衛醫療口罩，同樣為每人限購1盒，開賣後也將積極與供應商合作，持續上架補貨，消費者可時常關注網頁或點選「貨到通知」以掌握最新狀況。本次Yahoo奇摩購物中心開賣的包括中衛平面及立體款醫療口罩，每盒50片，平面醫療口罩售價300元、一片6元，共有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅等3色，酷黑款式的立體醫療口罩售價699元、單片13.98元。

口罩 櫻花 購物網

延伸閱讀

搶賣口罩！Yahoo奇摩購物中心今晚就搶頭香

全家、萊爾富限量盒裝口罩開賣 店員：天還沒亮就搶光

白色口罩被嫌棄 教你一秒辨內外！

陳時中讚小兵立大功 口罩實名制117天 狂買七億片口罩

相關新聞

Yahoo奇摩購物中心今晚10點限量開賣中衛醫療口罩！ 購買快速到貨商品才可加購

在PChome 24h購物、momo購物網陸續宣布6月3日開賣CSD中衛醫療口罩之後，Yahoo奇摩購物中心稍早宣布將於...

將當代設計融入古典元素 引景入框熙光之屋

明亮充足的自然光能讓室內空間看起來充滿活力與朝氣，進而影響居住者的情緒，如果長期被要求居留在室內仍能受到和煦陽光的日常洗禮，也能讓心情保持在一個較為平和安詳的狀態。

打老員工牌！台北晶華推「阿珠姐家宴」 名人菜全包

疫情趨緩，餐飲回溫，飯店不再打優惠牌，而是出奇招創意攬客。台北晶華酒店請出元老級員工、人稱「外燴女王」的蔡燕珠，規劃系列...

睡覺前要「化妝」！ ANNA SUI粉紅翎雀蜜粉一撲更嫩白

夏日保養，最害怕就是看見自己的油光滿面，不只少油光，更多人想要的是美白保養。ANNA SUI在2017年，推出了獨樹一格...

眼神比模特兒還帥！ 范少勳樂穿VALENTINO藝術家系列

談到近年來台灣備受矚目的新演員，范少勳絕對是代表之一。以電影《下半場》獲得金馬最佳新人獎的他很快成為各大品牌爭搶的時尚寵...

宋慧喬酥胸微露穿FENDI春裝 全新Peekaboo也繽紛登場

在近日台灣「ELLE」雜誌的6月號封面中，宋慧喬以豔陽般的光澤妝感、慵懶妝髮，呈現緩慢的夏日情調，她身上穿了FENDI春...

櫻桃紅、薰衣草紫口罩都來了！momo購物網、PChome 24h購物6/3陸續開賣中衛醫用50片口罩

口罩禁售令解禁之後，各大通路紛紛開賣醫用口罩，PChome 24h購物、momo購物網也相繼宣布將於6月3日起開賣中衛C...

影／悶太久了！台中旅行社結盟推深度國旅搶暑假商機

悶太久了！台中9家旅行社因疫情重創觀光業，陸團不來，國外旅遊出不去，結盟成立「周休七日聯盟」，規劃26條安心旅遊路線，首...

洋裝、短褲都好看 楊丞琳超懂搭運動風涼鞋

這周開始迎來炎熱高溫的午後雷陣雨天氣，最適合穿上清爽舒適又方便活動的休閒型涼鞋了！受到近年來「老爹鞋」的流行影響，大面積...

日本京都必買「SOU・SOU」進軍7-11！12款和風印花限量小物快買一波

來自日本京都的「SOU・SOU」以原創圖紋設計與豐富配色，展現翻玩色彩的美學功力，並持續跨界開發生活化商品，可愛又有特色...

U值媒／每個人都可能是加害者，因為太容易了

可以有自己的立場，也可以看不慣什麼事，但不代表就因此有權利無上限無道德的謾罵。當發表意見像吃飯喝水一樣簡單的時候，對於任何看不慣的事都能順手貼出難聽的咒罵，哪怕自己可能根本不認識對方，也根本不知道整件事的來龍去脈。可以當下誰又會在乎這些，只是單方面將自己旺盛的情緒一股腦宣洩，彷彿攻擊他人就可以得到自己的正義，不管對方是否能承受，也不管對方有沒有必要承受這些，罵完了，得到發洩了，拍拍屁股沒事了繼續回到平凡無奇的生活，對於已經造成的傷害不再一顧，甚至全盤否認。

「啤酒頭」推精釀啤酒新作 梅麥、蕎蜜微醺獻映

以24節氣系列啤酒聞名的台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」，今夏推出新作「家常系列」，包含「梅麥BuēBái Beer」與「...

熱門新聞

口罩開放藥局一再被問 但廠商回覆讓藥局傻眼

九縣市大雨特報！氣象局：至少下到晚上7、8點

網家PChome 6月3日下午起 限量銷售中衛口罩

黑鮪魚吃到飽！饗食天堂、饗饗、旭集大回饋 只有14天

男子為結婚苦存8年錢買房 女友爸：房太小不准！

中衛盒裝口罩單片6元 首波推出酷黑天空藍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。