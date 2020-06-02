打老員工牌！台北晶華推「阿珠姐家宴」 名人菜全包

疫情趨緩，餐飲回溫，飯店不再打優惠牌，而是出奇招創意攬客。台北晶華酒店請出元老級員工、人稱「外燴女王」的蔡燕珠，規劃系列「阿珠姐家宴」；台北亞都麗緻大飯店打出憑米其林或全台五星飯店內餐廳消費之發票，可享出示發票的金額折抵，最多8折；台南大員皇冠則端上「阿中自助餐」，業績暴增兩成。

擁有近40年餐飲服務經驗、人稱「阿珠姐」的晶華酒店資深中餐服務協理蔡燕珠，精通中菜與頂級宴席服務，比隨身秘書更清楚名人們的味蕾偏好，許多官夫人、企業家太太的聚會筵席也委由她一手包辦；台北晶華酒店即日起至6月30日即推出「阿珠姐家宴」，由她開出政商名流最常點用的宴客菜單，以及家常下酒的私房佳餚，包括砂鍋醃篤鮮、清燉獅子頭、砂鍋魚頭、扁尖燉雞等9個選項，再搭配前菜、時蔬、肉類、海鮮類共計30款佳餚，4人套餐10菜1湯每套1,980~3,880元，可提供外帶。

台北亞都麗緻大飯店則為鼓勵飯店常客前往同業餐廳用餐，活絡台灣餐飲消費市場，即日起至6月30日不分平假日，憑米其林或全台五星飯店內餐廳消費之發票，至台北亞都館內米其林一星天香樓、法式Fine Dining巴黎廳1930 x 高山英紀，或正統法式餐酒館La Brasserie巴賽麗廳用餐，即享出示發票的金額折抵，最多8折優惠。此外，即日起至8月31日不分平假日，於亞都麗緻點用午、 晚間套餐，不限套餐金額，皆可獲得1,399元住宿優惠券，以1折入住全新裝修的智能iPad卓越客房。