快訊

反罷韓又失利！韓國瑜聲請停止執行投票 法院駁回確定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打老員工牌！台北晶華推「阿珠姐家宴」 名人菜全包

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
阿珠姐家宴「砂鍋魚頭套餐」。圖／台北晶華酒店提供
阿珠姐家宴「砂鍋魚頭套餐」。圖／台北晶華酒店提供

疫情趨緩，餐飲回溫，飯店不再打優惠牌，而是出奇招創意攬客。台北晶華酒店請出元老級員工、人稱「外燴女王」的蔡燕珠，規劃系列「阿珠姐家宴」；台北亞都麗緻大飯店打出憑米其林或全台五星飯店內餐廳消費之發票，可享出示發票的金額折抵，最多8折；台南大員皇冠則端上「阿中自助餐」，業績暴增兩成。

擁有近40年餐飲服務經驗、人稱「阿珠姐」的晶華酒店資深中餐服務協理蔡燕珠，精通中菜與頂級宴席服務，比隨身秘書更清楚名人們的味蕾偏好，許多官夫人、企業家太太的聚會筵席也委由她一手包辦；台北晶華酒店即日起至6月30日即推出「阿珠姐家宴」，由她開出政商名流最常點用的宴客菜單，以及家常下酒的私房佳餚，包括砂鍋醃篤鮮、清燉獅子頭、砂鍋魚頭、扁尖燉雞等9個選項，再搭配前菜、時蔬、肉類、海鮮類共計30款佳餚，4人套餐10菜1湯每套1,980~3,880元，可提供外帶。

台北亞都麗緻大飯店則為鼓勵飯店常客前往同業餐廳用餐，活絡台灣餐飲消費市場，即日起至6月30日不分平假日，憑米其林或全台五星飯店內餐廳消費之發票，至台北亞都館內米其林一星天香樓、法式Fine Dining巴黎廳1930 x 高山英紀，或正統法式餐酒館La Brasserie巴賽麗廳用餐，即享出示發票的金額折抵，最多8折優惠。此外，即日起至8月31日不分平假日，於亞都麗緻點用午、 晚間套餐，不限套餐金額，皆可獲得1,399元住宿優惠券，以1折入住全新裝修的智能iPad卓越客房。

衛福部長陳時中日前到台南拚觀光，台南大員皇冠假日酒店端出彩豐樓的「彩豐十味之淮揚春色」，大打「阿中自助餐」名人牌；同時也為「防疫五月天」一行人安排獨立包廂享用早餐，其中，爆漿ㄟ「流沙可頌」意外成為阿中部長的最愛，名人效應也讓住房餐飲業績暴增。

擁有將近40年餐飲服務經驗、人稱「阿珠姐」的晶華酒店資深中餐服務協理蔡燕珠，精通中菜與頂級宴席服務。圖／台北晶華酒店提供
擁有將近40年餐飲服務經驗、人稱「阿珠姐」的晶華酒店資深中餐服務協理蔡燕珠，精通中菜與頂級宴席服務。圖／台北晶華酒店提供
於亞都麗緻任一餐廳點用午、晚間套餐，再加贈1399元全新裝修智能iPad卓越客房住宿優惠券。圖／台北亞都麗緻提供
於亞都麗緻任一餐廳點用午、晚間套餐，再加贈1399元全新裝修智能iPad卓越客房住宿優惠券。圖／台北亞都麗緻提供
亞都麗緻天香樓的龍井蝦仁。圖／台北亞都麗緻提供
亞都麗緻天香樓的龍井蝦仁。圖／台北亞都麗緻提供
台南大員皇冠假日酒店彩豐十味之「滿園春色襯茉莉花茶香薰魚」。圖／台南大員皇冠假日酒店提供
台南大員皇冠假日酒店彩豐十味之「滿園春色襯茉莉花茶香薰魚」。圖／台南大員皇冠假日酒店提供
亞都麗緻巴黎廳1930 x 高山英紀「白蘆筍波士頓龍蝦、蜂蜜胡荽子油醋」。圖／台北亞都麗緻提供
亞都麗緻巴黎廳1930 x 高山英紀「白蘆筍波士頓龍蝦、蜂蜜胡荽子油醋」。圖／台北亞都麗緻提供

酒店 發票 米其林

延伸閱讀

陳時中「台南吃喝行程」全公開！市府公布明細，照著走就OK！

陳時中到台南 景點遊客成長1倍飯店多5成

阿中部長台中幫拚經濟累嗎？他笑：朋友相聚很高興

影／長頸鹿向阿中部長討拍 頑皮世界喜迎最強業配王

相關新聞

Yahoo奇摩購物中心今晚10點限量開賣中衛醫療口罩！ 購買快速到貨商品才可加購

在PChome 24h購物、momo購物網陸續宣布6月3日開賣CSD中衛醫療口罩之後，Yahoo奇摩購物中心稍早宣布將於...

將當代設計融入古典元素 引景入框熙光之屋

明亮充足的自然光能讓室內空間看起來充滿活力與朝氣，進而影響居住者的情緒，如果長期被要求居留在室內仍能受到和煦陽光的日常洗禮，也能讓心情保持在一個較為平和安詳的狀態。

打老員工牌！台北晶華推「阿珠姐家宴」 名人菜全包

疫情趨緩，餐飲回溫，飯店不再打優惠牌，而是出奇招創意攬客。台北晶華酒店請出元老級員工、人稱「外燴女王」的蔡燕珠，規劃系列...

睡覺前要「化妝」！ ANNA SUI粉紅翎雀蜜粉一撲更嫩白

夏日保養，最害怕就是看見自己的油光滿面，不只少油光，更多人想要的是美白保養。ANNA SUI在2017年，推出了獨樹一格...

眼神比模特兒還帥！ 范少勳樂穿VALENTINO藝術家系列

談到近年來台灣備受矚目的新演員，范少勳絕對是代表之一。以電影《下半場》獲得金馬最佳新人獎的他很快成為各大品牌爭搶的時尚寵...

宋慧喬酥胸微露穿FENDI春裝 全新Peekaboo也繽紛登場

在近日台灣「ELLE」雜誌的6月號封面中，宋慧喬以豔陽般的光澤妝感、慵懶妝髮，呈現緩慢的夏日情調，她身上穿了FENDI春...

櫻桃紅、薰衣草紫口罩都來了！momo購物網、PChome 24h購物6/3陸續開賣中衛醫用50片口罩

口罩禁售令解禁之後，各大通路紛紛開賣醫用口罩，PChome 24h購物、momo購物網也相繼宣布將於6月3日起開賣中衛C...

影／悶太久了！台中旅行社結盟推深度國旅搶暑假商機

悶太久了！台中9家旅行社因疫情重創觀光業，陸團不來，國外旅遊出不去，結盟成立「周休七日聯盟」，規劃26條安心旅遊路線，首...

洋裝、短褲都好看 楊丞琳超懂搭運動風涼鞋

這周開始迎來炎熱高溫的午後雷陣雨天氣，最適合穿上清爽舒適又方便活動的休閒型涼鞋了！受到近年來「老爹鞋」的流行影響，大面積...

日本京都必買「SOU・SOU」進軍7-11！12款和風印花限量小物快買一波

來自日本京都的「SOU・SOU」以原創圖紋設計與豐富配色，展現翻玩色彩的美學功力，並持續跨界開發生活化商品，可愛又有特色...

U值媒／每個人都可能是加害者，因為太容易了

可以有自己的立場，也可以看不慣什麼事，但不代表就因此有權利無上限無道德的謾罵。當發表意見像吃飯喝水一樣簡單的時候，對於任何看不慣的事都能順手貼出難聽的咒罵，哪怕自己可能根本不認識對方，也根本不知道整件事的來龍去脈。可以當下誰又會在乎這些，只是單方面將自己旺盛的情緒一股腦宣洩，彷彿攻擊他人就可以得到自己的正義，不管對方是否能承受，也不管對方有沒有必要承受這些，罵完了，得到發洩了，拍拍屁股沒事了繼續回到平凡無奇的生活，對於已經造成的傷害不再一顧，甚至全盤否認。

「啤酒頭」推精釀啤酒新作 梅麥、蕎蜜微醺獻映

以24節氣系列啤酒聞名的台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」，今夏推出新作「家常系列」，包含「梅麥BuēBái Beer」與「...

熱門新聞

口罩開放藥局一再被問 但廠商回覆讓藥局傻眼

九縣市大雨特報！氣象局：至少下到晚上7、8點

網家PChome 6月3日下午起 限量銷售中衛口罩

黑鮪魚吃到飽！饗食天堂、饗饗、旭集大回饋 只有14天

男子為結婚苦存8年錢買房 女友爸：房太小不准！

中衛盒裝口罩單片6元 首波推出酷黑天空藍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。