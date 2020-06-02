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睡覺前要「化妝」！ ANNA SUI粉紅翎雀蜜粉一撲更嫩白
夏日保養，最害怕就是看見自己的油光滿面，不只少油光，更多人想要的是美白保養。ANNA SUI在2017年，推出了獨樹一格的保養產品「藍夢金雀魔法修護粉」，則是一款美白保養蜜粉，看起來像是蜜粉，但其實是保養品，撲上臉後卻不需要卸妝，就能讓肌膚提亮，又能同時美白。
ANNA SUI藍夢金雀系列至今上市3周年，成為低調熱賣的保養品，品牌也在2020推出3周年限量的 「粉紅翎雀限量保養禮盒」，內含ANNA SUI珍珠嫩白晚安粉、珍珠亮白嫩手乳 。
藍夢金雀系列的包裝也受到少女喜愛，有夢幻孔雀羽毛外殼、華麗珠寶裝飾點綴，今年新推出的粉紅翎雀限量保養禮盒，以粉紅色的花瓣加上描金雕刻與鑲嵌寶石，不只華麗可愛，香氣迷人用起來超療癒。
ANNA SUI珍珠嫩白晚安粉含有維他命C磷酸鎂鹽，幫助肌膚亮白，當成夜間保養最後一步，搭配保濕成分可溶性膠原蛋白、水解膠原硬蛋白，輕鬆帶掉晚上使用保養後的黏膩感。
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