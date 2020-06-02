睡覺前要「化妝」！ ANNA SUI粉紅翎雀蜜粉一撲更嫩白

ANNA SUI粉紅翎雀限量保養禮盒／1,400元。圖／ANNA SUI提供 夏日保養，最害怕就是看見自己的油光滿面，不只少油光，更多人想要的是美白保養。ANNA SUI在2017年，推出了獨樹一格的保養產品「藍夢金雀魔法修護粉」，則是一款美白保養蜜粉，看起來像是蜜粉，但其實是保養品，撲上臉後卻不需要卸妝，就能讓肌膚提亮，又能同時美白。

ANNA SUI藍夢金雀系列至今上市3周年，成為低調熱賣的保養品，品牌也在2020推出3周年限量的 「粉紅翎雀限量保養禮盒」，內含ANNA SUI珍珠嫩白晚安粉、珍珠亮白嫩手乳 。

藍夢金雀系列的包裝也受到少女喜愛，有夢幻孔雀羽毛外殼、華麗珠寶裝飾點綴，今年新推出的粉紅翎雀限量保養禮盒，以粉紅色的花瓣加上描金雕刻與鑲嵌寶石，不只華麗可愛，香氣迷人用起來超療癒。