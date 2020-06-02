眼神比模特兒還帥！ 范少勳樂穿VALENTINO藝術家系列

談到近年來台灣備受矚目的新演員，范少勳絕對是代表之一。以電影《下半場》獲得金馬最佳新人獎的他很快成為各大品牌爭搶的時尚寵兒，個人IG也曬出不少穿搭照滿足粉絲好奇心。不過他分享了最近一組VALENTINO造型系列照跟以往嘗試較多的休閒、運動風格大不同，雅痞的模樣似乎比秀上模特兒還更帥呢！

VALENTINO春夏男裝系列描述摩登、熱愛冒險與創新的旅者，與英國藝術家Roger Dean合作的圖紋呈現出參天古木、漂浮島嶼、古老生物等景色，結合現實與幻想，打造出帶有異國風情的烏托邦，並透過豔麗色彩抓住目光，其中恐龍元素更是讓身為恐龍迷的范少勳自曝拍照時得按耐住興奮之情才能自然展現酷帥神情。