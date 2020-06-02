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眼神比模特兒還帥！ 范少勳樂穿VALENTINO藝術家系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
范少勳穿恐龍貼飾刺繡飛行夾克，79,500元。圖／VALENTINO提供
范少勳穿恐龍貼飾刺繡飛行夾克，79,500元。圖／VALENTINO提供

談到近年來台灣備受矚目的新演員，范少勳絕對是代表之一。以電影《下半場》獲得金馬最佳新人獎的他很快成為各大品牌爭搶的時尚寵兒，個人IG也曬出不少穿搭照滿足粉絲好奇心。不過他分享了最近一組VALENTINO造型系列照跟以往嘗試較多的休閒、運動風格大不同，雅痞的模樣似乎比秀上模特兒還更帥呢！

VALENTINO春夏男裝系列描述摩登、熱愛冒險與創新的旅者，與英國藝術家Roger Dean合作的圖紋呈現出參天古木、漂浮島嶼、古老生物等景色，結合現實與幻想，打造出帶有異國風情的烏托邦，並透過豔麗色彩抓住目光，其中恐龍元素更是讓身為恐龍迷的范少勳自曝拍照時得按耐住興奮之情才能自然展現酷帥神情。

而前陣子宣布即將當爸的楊祐寧，則是穿上「漂浮島嶼 (FLOATING ISLAND)」圖紋刺繡外套登上時尚雜誌封面。白色的連帽Caban外套像是一片大畫布，多彩的絲線與琉璃珠刺繡出連光影都有層次的圖騰，也難怪一件外套就需要動用5位藝匠投入10天的時間才能完成。全系列除了夾克、外套之外還有襯衫、T恤、漁夫帽、鞋與包包，也重現出濃濃的夏季度假氛圍。

藝術家Roger Dean特别合作系列FLOATING ISLAND 印花後背包，61,000元。圖／VALENTINO提供
藝術家Roger Dean特别合作系列FLOATING ISLAND 印花後背包，61,000元。圖／VALENTINO提供
藝術家Roger Dean特别合作系列DRAGON GARDEN印花T恤，24,600元。圖／VALENTINO提供
藝術家Roger Dean特别合作系列DRAGON GARDEN印花T恤，24,600元。圖／VALENTINO提供
藝術家Roger Dean特别合作系列RED DRAGON印花尼龍斜肩背包，23,800元。圖／VALENTINO提供
藝術家Roger Dean特别合作系列RED DRAGON印花尼龍斜肩背包，23,800元。圖／VALENTINO提供
VALENTINO春夏男裝系列描述摩登、熱愛冒險與創新的旅者，與英國藝術家Roger Dean合作的圖紋呈現出結合現實與幻想，帶有異國風情的烏托邦。圖／VALENTINO提供
VALENTINO春夏男裝系列描述摩登、熱愛冒險與創新的旅者，與英國藝術家Roger Dean合作的圖紋呈現出結合現實與幻想，帶有異國風情的烏托邦。圖／VALENTINO提供
范少勳穿VALENTINO藝術家Roger Dean特别合作系列服飾。圖／VALENTINO提供
范少勳穿VALENTINO藝術家Roger Dean特别合作系列服飾。圖／VALENTINO提供
藝術家Roger Dean特别合作系列FLOATING ISLAND印花漁夫帽，14,400元。圖／VALENTINO提供
藝術家Roger Dean特别合作系列FLOATING ISLAND印花漁夫帽，14,400元。圖／VALENTINO提供
以繽紛的絲線與琉璃珠進行刺繡，一件外套需五位藝匠投入十日的時間才能完成。圖／VALENTINO提供
以繽紛的絲線與琉璃珠進行刺繡，一件外套需五位藝匠投入十日的時間才能完成。圖／VALENTINO提供
藝術家Roger Dean特别合作系列FLOATING ISLAND印花襯衫，27,200元。圖／VALENTINO提供
藝術家Roger Dean特别合作系列FLOATING ISLAND印花襯衫，27,200元。圖／VALENTINO提供
VALENTINO春夏男裝系列描述摩登、熱愛冒險與創新的旅者，與英國藝術家Roger Dean合作的圖紋呈現出結合現實與幻想，帶有異國風情的烏托邦。圖／VALENTINO提供
VALENTINO春夏男裝系列描述摩登、熱愛冒險與創新的旅者，與英國藝術家Roger Dean合作的圖紋呈現出結合現實與幻想，帶有異國風情的烏托邦。圖／VALENTINO提供
范少勳穿恐龍貼飾刺繡飛行夾克，79,500元。圖／VALENTINO提供
范少勳穿恐龍貼飾刺繡飛行夾克，79,500元。圖／VALENTINO提供
范少勳穿恐龍貼飾刺繡飛行夾克，79,500元。圖／VALENTINO提供
范少勳穿恐龍貼飾刺繡飛行夾克，79,500元。圖／VALENTINO提供
藝術家Roger Dean特别合作系列RED DRAGON印花T恤，24,600元。圖／VALENTINO提供
藝術家Roger Dean特别合作系列RED DRAGON印花T恤，24,600元。圖／VALENTINO提供
楊祐寧穿連帽Caban外套。圖／摘自IG
楊祐寧穿連帽Caban外套。圖／摘自IG

恐龍 模特兒

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