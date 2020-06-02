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宋慧喬酥胸微露穿FENDI春裝 全新Peekaboo也繽紛登場
在近日台灣「ELLE」雜誌的6月號封面中，宋慧喬以豔陽般的光澤妝感、慵懶妝髮，呈現緩慢的夏日情調，她身上穿了FENDI春夏形象廣告中的造型，鏤空的印花裙裝也呼應當季的繽紛Peekaboo全新包款。
宋慧喬的橘色系妝容讓人印象深刻，她身上穿的造型與木村光希看秀時一模一樣，同一件粉色針織外套，朴敏英也曾在韓劇「天氣好的話，我會去找你」穿過，堪稱FENDI春夏曝光率最高的一套服裝，而品牌在春夏系列全新Peekaboo的發表中，也以此造型呼應繁花盛開的包款設計，形象圖有著小旅行的歡欣，風格自由灑脫。
「簡約、複雜且雋永」是FENDI包款設計總監Silvia Venturini Fendi給Peekaboo的定義，自2009春夏時裝首次亮相後，Peekaboo包款就成為每季的表現重點，包款命名為躲貓貓是取自包款單面打開垂下，可以露出袋內設計巧思、就像躲藏在包款中的小貓探頭出來，因而得名。2020春夏Peekaboo中，除原有經典配色與單色羅馬小牛皮、珍稀皮革款式之外，推出更流行的編織、雪尼爾絨織材質搭配花朵印花圖案，或是光滑小牛皮鑲嵌花朵圖案，運用數位噴墨印花工藝，搭配精緻鑲嵌圖樣，讓鮮豔繁花顯得栩栩如生，表現浪漫的女人味。
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