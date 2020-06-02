宋慧喬酥胸微露穿FENDI春裝 全新Peekaboo也繽紛登場

在近日台灣「ELLE」雜誌的6月號封面中，宋慧喬以豔陽般的光澤妝感、慵懶妝髮，呈現緩慢的夏日情調，她身上穿了FENDI春夏形象廣告中的造型，鏤空的印花裙裝也呼應當季的繽紛Peekaboo全新包款。

宋慧喬的橘色系妝容讓人印象深刻，她身上穿的造型與木村光希看秀時一模一樣，同一件粉色針織外套，朴敏英也曾在韓劇「天氣好的話，我會去找你」穿過，堪稱FENDI春夏曝光率最高的一套服裝，而品牌在春夏系列全新Peekaboo的發表中，也以此造型呼應繁花盛開的包款設計，形象圖有著小旅行的歡欣，風格自由灑脫。