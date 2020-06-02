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櫻桃紅、薰衣草紫口罩都來了！momo購物網、PChome 24h購物6/3陸續開賣中衛醫用50片口罩

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網將於6月3日晚間首波開賣中衛CSD醫用50片盒裝口罩。圖／momo購物網提供
momo購物網將於6月3日晚間首波開賣中衛CSD醫用50片盒裝口罩。圖／momo購物網提供

口罩禁售令解禁之後，各大通路紛紛開賣醫用口罩，PChome 24h購物、momo購物網也相繼宣布將於6月3日起開賣中衛CSD醫用口罩，除了可以購買50片盒裝，還有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅等顏色可選，但因現階段供貨有限，將採取會員限量購買模式，並持續與廠商溝通配貨與上架。

PChome 24h購物將於6月3日下午起首波開賣超過萬片中衛CSD口罩，其中包括每盒50片裝的平面口罩，售價300元，共有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅等3色，每人限購2盒；另有酷黑款式的立體口罩，同樣為每盒50片裝，售價699元，每人限購1盒。

momo購物網將於6月3日晚間首波開賣中衛CSD醫用50片盒裝口罩，提供櫻花粉、深丹寧、櫻桃紅、酷黑等4種顏色，本周末更預計開賣薰衣草紫色，現階段每位會員限購1盒。

momo購物網首波販售的中衛CSD醫用口罩分為成人平面、成人3D立體等兩種規格。醫用平面口罩單盒50片裝、售價300元，醫用3D立體口罩單盒50片裝、售價699元。下周起將陸續開賣濾得清、天天等其他品牌醫用口罩。

momo購物網將於6月3日晚間首波開賣中衛CSD醫用50片盒裝口罩。圖／momo購物網提供
momo購物網將於6月3日晚間首波開賣中衛CSD醫用50片盒裝口罩。圖／momo購物網提供
momo購物網將於6月3日晚間首波開賣中衛CSD醫用50片盒裝口罩。圖／momo購物網提供
momo購物網將於6月3日晚間首波開賣中衛CSD醫用50片盒裝口罩。圖／momo購物網提供
momo購物網將於6月3日晚間首波開賣中衛CSD醫用50片盒裝口罩。圖／momo購物網提供
momo購物網將於6月3日晚間首波開賣中衛CSD醫用50片盒裝口罩。圖／momo購物網提供

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