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洋裝、短褲都好看 楊丞琳超懂搭運動風涼鞋
這周開始迎來炎熱高溫的午後雷陣雨天氣，最適合穿上清爽舒適又方便活動的休閒型涼鞋了！受到近年來「老爹鞋」的流行影響，大面積、有份量感的運動型鞋款當道，今年春夏涼鞋也大多是依循這種風格設計，穿起來更年輕有型！
因為輕盈率性的外型又有鑽飾裝飾，為休閒鞋增加了優雅奢華感，所以Roger Vivier旗下Viv’ Run休閒鞋一直受到許多貴婦喜愛。今年春夏全新推出延伸款式Viv’ Run休閒涼鞋，保留原本華麗水鑽風格、弧形增高鞋底，搭上街頭老爹鞋的份量感，連女星楊丞琳都愛到經常在IG曬新鞋造型，無論配短褲或是洋裝都百搭，品牌還特別為台灣推出專屬「全球限定配色」款，選用粉紅搭白色的柔美組合，氣質滿點。
另外，GUCCI也推出金銀色系的女裝拖鞋款運動涼鞋，皮革寬帶的設計搭上可調節式金屬扣環，還有增高4公分的大尺寸橡膠鞋底和刻著GUCCI字樣的模壓橡膠鞋墊，方便穿脫之餘也能修飾身形效果，不過這款女款金銀色系涼鞋台灣消費者只能透過官網購買，店上目前提供的是同款式不同色的男鞋。
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