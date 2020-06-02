洋裝、短褲都好看 楊丞琳超懂搭運動風涼鞋

這周開始迎來炎熱高溫的午後雷陣雨天氣，最適合穿上清爽舒適又方便活動的休閒型涼鞋了！受到近年來「老爹鞋」的流行影響，大面積、有份量感的運動型鞋款當道，今年春夏涼鞋也大多是依循這種風格設計，穿起來更年輕有型！

因為輕盈率性的外型又有鑽飾裝飾，為休閒鞋增加了優雅奢華感，所以Roger Vivier旗下Viv’ Run休閒鞋一直受到許多貴婦喜愛。今年春夏全新推出延伸款式Viv’ Run休閒涼鞋，保留原本華麗水鑽風格、弧形增高鞋底，搭上街頭老爹鞋的份量感，連女星楊丞琳都愛到經常在IG曬新鞋造型，無論配短褲或是洋裝都百搭，品牌還特別為台灣推出專屬「全球限定配色」款，選用粉紅搭白色的柔美組合，氣質滿點。