台版越後妻有-「漂鳥197縱谷大地藝術季」唯美開展

漂鳥歸來！由農委會水土保持局台東分局主辦的「萬物糧倉大地慶典」計畫中，最受矚目的《漂鳥197-縱谷大地藝術季》今（2）日在台東池上唯美登場，水土保持局台東分局長柯燦堂邀請大家，在後疫情時代到台東縱谷作一趟藝術輕旅行，療癒身心。

柯燦堂強調，後疫情時代身心需要療癒，民眾不能出國，就到有「台版越後妻有」美譽的《漂鳥197-縱谷大地藝術季》，看十位國內外藝術家創作，屬於他們與台東縱谷之間的情感發酵。

柯燦堂表示，縱谷大地藝術季去年首度開展即獲得熱烈好評，不但吸引逾百萬遊客到縱谷一遊，而且帶動至少數十億元商機。今年克服疫情問題，將台東的自然與風土人情，透過更多不同的藝術家之眼，同時結合印度詩聖泰戈爾最動人的「漂鳥集」，化作一件件雋永的藝術作品，預期將成為全新拍照打卡必遊景點。

《漂鳥197-2020年縱谷大地藝術季》與去年有很大的不同，為了讓民眾對於藝術家創作的過程更加了解，今年在開展前完成5件作品布展，分別分布在池上農會舊穀倉及大坡池周邊。

另外5件作品會自7月到10月之間逐步設置完成，民眾除了可以欣賞去年的11件作品，及已經完成的5件作品之外，也能實際看到藝術家的創作過程，感受作品的生命力。

柯燦堂指出，縱谷大地藝術季讓池上除了伯朗大道之外，又多了一個旅人們追尋的拍照路線-漂鳥197，透過分布在197延線的藝術作品，成功的將旅客導入沿線村莊，一路從池上延伸到關山，一點一滴構築縱谷的風土人文，動人故事，讓在縱谷的時刻特別的感動，也特別的有滋味。

今年因為疫情而觸發的人與人之間的距離，與對生命的啟示，也讓藝術家們在創作時有更多不同的感受。而這些作品不只看見美，更看見台東獨特的生命力，與縱谷這片土地給人的療癒能力。

另外，台東除了療癒人心的迷人自然景色之外，還有許多不同型態獨具在地特色的好店，等著讓遊客打開五感，體驗結合文化症、產業及濃厚人情味的深刻美好。

由水保局台東分局為了協助在地優質小農及店家能被更多民眾看見，並且朝向永續發展，近幾年推行「縱谷百選店家」計畫，藉此串聯台東縱谷在地特色產業，世提升縱谷產業的行銷力和競爭力。

今年有27家特色好店入選，而從2018年逐年入選的好店累計已達83家，含括美食、民宿、工藝及伴手禮等多元型態的特色店家，讓更多人體驗台東好物的美好，也分享催生好物背後的暖意。

像「水也上居」手作米工坊的兩位年輕老闆，在外打拚後選擇回到家鄉開設自己的風格店家，以池上米為主原料，融入麵製品製作出米漢堡和米吐司，讓在地的米食文化有更多新意及可能性。

「池上豐禾日麗」是一對夫妻愛上池上，選擇四面有稻田圍繞的地方，蓋了一棟樸實又充滿藝術氛圍的房子，做為民宿及分享縱谷新鮮多元的食材，他們還專門從高雄請來老師傅提供無菜單料理，讓饕客到訪時視覺和味覺都充滿無限想像。

「漂流223」是漂流的旅人回到故鄉，將自己的創作留在熟悉鄉鎮上，店家也提供木雕、水泥、編織或石藝等數種體驗課程，讓停旅人們也能有透過手作創造自己的故事，留下不一樣的樂趣與回憶。

其他還有可悠閒久待的甜點店「奧維小鎮」、人文藝術空間「鹿野書苑」、可以吃到碗公飯等古早味的萬安社區「稻米原鄕館」、友善農產分享平台的「阿榮甘仔店」等。