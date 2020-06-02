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日本京都必買「SOU・SOU」進軍7-11！12款和風印花限量小物快買一波
來自日本京都的「SOU・SOU」以原創圖紋設計與豐富配色，展現翻玩色彩的美學功力，並持續跨界開發生活化商品，可愛又有特色的和風印花被視為到京都必買的指標之一。7－ELEVEN首度以風格選物模式與「SOU・SOU」合作，打造7－ELEVEN專屬的全新「Good Choices」系列商品，6月3日起於5,700間7－ELEVEN門市獨家限量販售，共12款商品皆是「SOU・SOU」首度在日本以外地區販售，也是第一次和便利商店合作。
「Good Choices」是7-ELEVEN首度以風格選物概念與「SOU・SOU」攜手開發的系列商品，獨家在7－ELEVEN限量販售，首波推出的夏季生活小物涵蓋雨傘、毛巾、購物袋、濕紙巾等12款商品，售價39元～299元。
7－ELEVEN首波「Good Choices」系列商品中都有「SOU・SOU」經典花色，包含「十數昆」、「十數」、「數字遊戲」、「日向取暖」、「笑臉」等5種，其中「SOU・SOU」70cm大傘採用經典彩色數字設計，售價299元；「SOU・SOU」環保購物袋共有4種花色，不僅可身體力行環保愛地球，也可做為日常穿搭的亮點，可折疊隨身收納，採用防潑水材質，每款售價159元；「SOU・SOU」隨身方巾及運動毛巾以緹花織法工藝，有著精緻的雙面圖樣，隨身方巾售價99元，運動毛巾的版型則為長條形狀，可直接披掛脖子上，並採用日本專利纖維AIR FIBER，吸水性佳，售價149元。
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