日本京都必買「SOU・SOU」進軍7-11！12款和風印花限量小物快買一波

來自日本京都的「SOU・SOU」以原創圖紋設計與豐富配色，展現翻玩色彩的美學功力，並持續跨界開發生活化商品，可愛又有特色的和風印花被視為到京都必買的指標之一。7－ELEVEN首度以風格選物模式與「SOU・SOU」合作，打造7－ELEVEN專屬的全新「Good Choices」系列商品，6月3日起於5,700間7－ELEVEN門市獨家限量販售，共12款商品皆是「SOU・SOU」首度在日本以外地區販售，也是第一次和便利商店合作。

「Good Choices」是7-ELEVEN首度以風格選物概念與「SOU・SOU」攜手開發的系列商品，獨家在7－ELEVEN限量販售，首波推出的夏季生活小物涵蓋雨傘、毛巾、購物袋、濕紙巾等12款商品，售價39元～299元。