「啤酒頭」推精釀啤酒新作 梅麥、蕎蜜微醺獻映

以24節氣系列啤酒聞名的台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」，今夏推出新作「家常系列」，包含「梅麥BuēBái Beer」與「蕎蜜 Chill Me Beer」兩款新品，並選用台灣在地原物料釀造，打造出寶島好滋味。6月3日起於全台家樂福獨家限量販售，並推出任選4瓶396元的期間優惠。

精釀啤酒近年在台灣市場蔚為風潮，勇奪海內外60餘面獎牌的「啤酒頭釀造」宣布繼24節氣系列後，再推限定「家常系列」，新品攜手在地小農共同釀造，盼能藉此一同為復育台灣環境盡一份心力，同時響應家樂福推動的「食物轉型計畫」。

過去受到氣候異常而產量下滑的梅子，受惠於去年兩波冬日寒流，今年結果順利春梅盛產，也帶起了釀梅酒的風潮。為此，啤酒頭推出「梅麥BuēBái Beer」，以台語「不賴」的諧音取名，展現酒款在地好滋味的特點。釀造食材選自南投信義鄉的青梅及台中大雅的「十八麥」並與中都農業⽣產合作社合作，用實際行動支持在地食材。在入口時就能感受到台灣特有的十八麥香，尾韻妝點著青梅香與微甜口感，讓人不由自主點點頭說「梅麥~不賴！」。

在寒冷的冬天中，辛勤作工的蜜蜂難以找尋到盛開的蜜源植物，也因此難以產出蜂蜜；去年農業試驗所開始效法國外的「蕎麥蜜」作法，讓冬日依舊盛開的蕎麥花，成為蜜蜂的蜜源。為慶賀這冬日的美好佳話，啤酒頭釀造「蕎蜜 Chill Me Beer」，取自英語「Chill Me」諧音，代表喝啤酒後「自在」的愜意感受。配方中的國產「蕎麥蜜」，帶有蕎麥的迷人香氣，和蜂蜜甜而不膩的風味，被稱作今夏讓人期待的消暑聖品。