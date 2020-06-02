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橡木桶洋酒攜手全球知名酒廠 6月天天73折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
橡木桶洋酒攜手全球知名酒廠，整個6月不限金額，天天享有27%OFF(73折)歡慶價。圖／橡木桶洋酒提供
橡木桶洋酒攜手全球知名酒廠，整個6月不限金額，天天享有27%OFF(73折)歡慶價。圖／橡木桶洋酒提供

橡木桶洋酒滿27歲，今年攜手英國凱特王妃御用香檳品牌「蘭頌」(Lanson)、法國波爾多第二大品牌「卡維」(Calvet)、奪下Whisky Exchange2020年度最佳威士忌「百樂門」(Benromach)等全球知名酒廠，整個6月不限金額，天天享有27%OFF(73折)歡慶價，今年還準備獨家訂製27周年陶瓷杯墊，凡購買全館綠標威士忌或葡萄酒即可擁有，數量有限。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，橡木桶洋酒松江總店於1993成立後，至今已遍佈全國31家門市，成為台灣最大酒類連鎖通路，周年慶檔期逢端午佳節，加上台灣目前疫情逐漸趨緩，市場有復甦的跡象，估計將帶起一波新買氣。因此不惜成本，祭出整個6月全品類指定綠標酒款27%OFF(73折)優惠。

袁德珮指出，雖然台灣防疫有成，景氣也逐漸回升，但全球仍在抗疫階段，暫停多項產業運作，各家酒廠也因此有庫存短缺的現象，尤其是熱銷酒款，建議消費者趁周年慶檔期把握優惠先買先贏。

凡橡木桶洋酒會員可享不限金額品項、消費即有15公里範圍的免費外送服務。更多資訊可查官網：https://www.drinks.com.tw/、按讚橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，或追蹤IG@lovewineparty。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

周年慶 品牌 葡萄酒

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