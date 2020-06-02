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老派無罪 歐米茄OMEGA Prestige「換臉」變熟男
如何在時代中變化與不變？一向考驗精品鐘表品牌的品味敏銳度。歐米茄（OMEGA）今年為碟飛（De Ville）系列中的Prestige腕表表面小幅改款，帶來更精緻、更古典的內斂氣息，成功「換臉」。
最早問世於1994年的Prestige系列，雖然不到20年的時間，卻有一「身」穩重氣息。簡約的表面設計，在老派外顯得經典而雋永。2020年的Prestige選擇在表面小改款，但如何讓常見的銀色與黑色不顯單調？關鍵就在表面飾以綿密、低調的粒面紋樣裝飾。用以顯示小時的時標，則改以六個亮面圓點、三個經拋光的立體羅馬數字，簡潔中有變化性。同時傳統的「柳葉型」指針也切削得更修長，俐落中具現代風貌。
同時歐米茄雖然選擇簡約的設計風貌，但對機芯的精準卻嚴格把關，絲毫並未退讓；經過瑞士天文台認證的同軸擒縱自動上鍊2500機芯被運用在腕表之中，在精準、品管上，有嚴格保證。黑色表面搭配的是精鋼表殼與金屬鍊帶，銀色表面則具備金色指針、金色指標與半金的金屬鍊帶，表款並具五年原廠保固。老派無罪、古典有理。
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