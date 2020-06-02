老派無罪 歐米茄OMEGA Prestige「換臉」變熟男

可以有自己的立場，也可以看不慣什麼事，但不代表就因此有權利無上限無道德的謾罵。當發表意見像吃飯喝水一樣簡單的時候，對於任何看不慣的事都能順手貼出難聽的咒罵，哪怕自己可能根本不認識對方，也根本不知道整件事的來龍去脈。可以當下誰又會在乎這些，只是單方面將自己旺盛的情緒一股腦宣洩，彷彿攻擊他人就可以得到自己的正義，不管對方是否能承受，也不管對方有沒有必要承受這些，罵完了，得到發洩了，拍拍屁股沒事了繼續回到平凡無奇的生活，對於已經造成的傷害不再一顧，甚至全盤否認。

2020-06-02 13:06