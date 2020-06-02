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蕭敬騰穿COACH挺五月天的場子 陳庭妮美搭同系列包款

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
蕭敬騰身穿學院風T恤3,900元、外套23,800元。圖／COACH提供
蕭敬騰身穿學院風T恤3,900元、外套23,800元。圖／COACH提供

「時尚先生」蕭敬騰出現在「五月天突然好想見到你線上音樂會」，身為特別嘉賓穿上了最新的COACH 2020 早秋系列Chambray男裝，以全台首穿的姿態展現紐約大蘋果的潮流風；此外，陳庭妮也趕時髦背起腋下包，以Chambray Tabby手袋襯出俐落造型。

陳庭妮在復古小車前面拍照，還寫下拍好拍滿的註解，她以一身輕便裝束搭配Chambray Tabby 手袋，呈現了夏日愉悅的視覺。COACH早秋以都會探險家為主題，執行創意總監Stuart Vevers將「歡迎光臨大蘋果露營場」的歡樂呈現在服裝上，以紐約的都會氣息和露營的自然風格作為對比概念，此外，年輕人露營時最喜歡圍著營火講鬼故事的氛圍，也運用在服裝的色彩之中，而全新的Signature Chambray印花，則成為服裝與配件的亮點設計。

Chambray意指藍色系平織緹花布，表現出丹寧面料的視覺效果卻相對輕盈，Signature的經典印花透過Chambray的立體織紋表現，成為蕭敬騰選穿外套、陳庭妮詮釋手袋的表布，此外，托特包或是近幾季熱賣的Tabby、Hutton也都有Chambray款式，相機包、輕便的Hayden手袋或是運動鞋，也都以此主題織紋作為點綴，搭配金屬C字母或是Horse and Carriage馬車圖案的黃銅暗釦裝飾，成為早秋系列的標誌設計。

Tabby肩背手拿包，16,800元。圖／COACH提供
Tabby肩背手拿包，16,800元。圖／COACH提供
蕭敬騰身穿學院風T恤3,900元、外套23,800元。圖／COACH提供
蕭敬騰身穿學院風T恤3,900元、外套23,800元。圖／COACH提供
陳庭妮詮釋Tabby 手袋，16,800元。圖／取自IG限動
陳庭妮詮釋Tabby 手袋，16,800元。圖／取自IG限動
Dylan側背包（男裝），19,800元。圖／COACH提供
Dylan側背包（男裝），19,800元。圖／COACH提供
蕭敬騰身穿學院風T恤3,900元、外套23,800元。圖／COACH提供
蕭敬騰身穿學院風T恤3,900元、外套23,800元。圖／COACH提供
CitySole運動鞋，11,800元。圖／COACH提供
CitySole運動鞋，11,800元。圖／COACH提供
蕭敬騰詮釋大蘋果學院風T恤，3,900元。圖／COACH提供
蕭敬騰詮釋大蘋果學院風T恤，3,900元。圖／COACH提供
Rambler手袋，14,800元。圖／COACH提供
Rambler手袋，14,800元。圖／COACH提供
早秋Signature Chambray外套，23,800元。圖／COACH提供
早秋Signature Chambray外套，23,800元。圖／COACH提供

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