蕭敬騰穿COACH挺五月天的場子 陳庭妮美搭同系列包款

「時尚先生」蕭敬騰出現在「五月天突然好想見到你線上音樂會」，身為特別嘉賓穿上了最新的COACH 2020 早秋系列Chambray男裝，以全台首穿的姿態展現紐約大蘋果的潮流風；此外，陳庭妮也趕時髦背起腋下包，以Chambray Tabby手袋襯出俐落造型。

陳庭妮在復古小車前面拍照，還寫下拍好拍滿的註解，她以一身輕便裝束搭配Chambray Tabby 手袋，呈現了夏日愉悅的視覺。COACH早秋以都會探險家為主題，執行創意總監Stuart Vevers將「歡迎光臨大蘋果露營場」的歡樂呈現在服裝上，以紐約的都會氣息和露營的自然風格作為對比概念，此外，年輕人露營時最喜歡圍著營火講鬼故事的氛圍，也運用在服裝的色彩之中，而全新的Signature Chambray印花，則成為服裝與配件的亮點設計。