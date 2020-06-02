全台和逸飯店用餐「買一送一」 好評延長至6月30日
國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店(台北民生館、台北忠孝館、台南西門館、高雄中山館)首度推出用餐「買一送一」優惠，最高可享價值1250元+10%的頂級肋眼牛排主餐、每人220元起享用星級飯店美味下午茶等，因迴響熱烈，業者決定將活動延長至2020/6/30。
鄰近行天宮與善導寺捷運站的和逸飯店‧台北民生館和台北忠孝館，同步推出「樂活輕食下午茶」指定套餐買一送一，兩人同行520元。和逸飯店‧台北忠孝館另推出午間餐盒，以在地新鮮食材烹調出台式風味，周一至五11:30至13:30提供「照燒雞腿飯」、「家傳焢肉飯」、「府城蝦捲飯」等多款餐盒選擇，每個120元，現場購買打卡分享，即享99元優惠價，訂購10個(含)以上提供台北市中正區內免費外送服務。
台南西門館Cozzi KITCHÉN餐廳則提供10多款下午茶美食，包括充滿台南味的「照燒虱目魚佛卡夏」、「起酥虱目魚捲佐培根濃湯」，飽足感十足的「起士瀑布牛肉堡」和實力派網美款「繽紛水果聖代鬆餅杯」等，餐點220元起，6/30前任點一款下午茶餐點，即免費贈送烤雞肉凱薩沙拉一份，還可用99元超值加購戶外奇趣操場親子設施暢玩及飲品乙杯。
除了內用下午茶，和逸飯店‧台南西門館也推出3款「午間雙主菜餐盒 」均一價120元/盒，主打豐盛雙主菜，包括「義式香料烤雞/日式鯖魚」、「普羅旺斯豬排/乾煎海鱸魚」及蔬食餐盒「紅燒素排骨/乾煎番茄」。
牛排控不可錯過的和逸飯店•高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳「8盎司美國頂級肋眼牛排」，每人1,250元+10%，6/30前點此主餐再送第二客肋眼牛排或任選其他海陸主餐(限1250元以內)，包含5月登場的新菜色「5盎司巴拉圭菲力牛排」、「香烤日式辛甘味噌松阪豬」、「法式麥年魚排佐白酒鯷魚醬」等海陸主餐；現場還有輕食沙拉吧可無限享用，同時欣賞餐廳270度的高空美景。
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