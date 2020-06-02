吃得到Q彈珍珠！立頓台灣限定款「珍奶雪糕、水果雙Q紅茶冰棒」7-11獨家開賣

台灣人最愛的珍珠奶茶，近年來在冰品、甜點界也成了主角，立頓與杜老爺聯名推出台灣限定版的「珍珠奶茶雪糕」、「水果雙Q紅茶冰棒」等兩款限量神級新冰，一口咬下就能感受到濃濃的立頓茶香，還吃得到口感Q彈的珍珠粉圓，6月3日起在全台7－ELEVEN獨家限量販售，每支售價39元。

去年暑假立頓將風靡日本的立頓水果茶快閃店引進台灣，推出台灣限定版的3款招牌特調茶和台灣限量珍珠奶茶霜淇淋，在華山文創園區掀起一股排隊打卡熱潮。今年夏天立頓跨界與杜老爺首度合作，將立頓快閃店特調茶口味華麗變身為沁涼冰棒，不必飛日本也不用排隊，在7－ELEVEN就可買到。