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大麥克、薯條陪讀書！麥當勞限時28天送「磁鐵書籤」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「暖心文具系列－磁鐵書籤」共有兩套組合，每套2入，各有不同的設計。圖／麥當勞提供
「暖心文具系列－磁鐵書籤」共有兩套組合，每套2入，各有不同的設計。圖／麥當勞提供

繼推出總價值5,300元的現金抵用券贈送活動之後，麥當勞自6月3日至6月30日期間，再推出「暖心文具系列－磁鐵書籤」的活動，消費滿額即可免費獲得，藉此傳達正面能量。另外，活動期間輸入指定代碼，即可享蜂蜜紅茶或蜂蜜黑咖啡買1送1的優惠。

此次麥當勞所推出的「暖心文具系列－磁鐵書籤」共有兩款，每款2入，各有不同設計，以經典的紅、黃配色，趣味呈現出大麥克漢堡麵包上的芝麻粒，還有薯條與包裝紙袋、就口杯等元素，只送不賣。首波於6月3日起供應，提供經典大麥克款、紙袋款；第二波於6月17日起供應，提供金黃薯條款、就口杯款。民眾透過麥當勞歡樂送app或網路訂餐，單筆消費滿250元即可獲得，贈完為止。（買1送1優惠的消費金額不列入計算）

此外，麥當勞於今年5月與蜜蜂工坊合作，推出多款「100%真蜂蜜」系列飲品，帶來不同的飲用滋味。活動期間，凡於麥當勞歡樂送訂餐時，輸入指定優惠碼「HONEY」，就可享蜂蜜紅茶（冰）或蜂蜜黑咖啡（冰）的「買1送1」優惠，原價各為50元、75元。

麥當勞推出「磁鐵書籤」的滿額贈禮活動。圖／麥當勞提供
麥當勞推出「磁鐵書籤」的滿額贈禮活動。圖／麥當勞提供

麥當勞 蜂蜜 咖啡

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