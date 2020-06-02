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好萊塢配樂大師漢斯季默 與 莫斯科古典芭蕾 10月、12月陸續登台

聯合新聞網 / 聯合數位文創
莫斯科古典芭蕾舞團今年將巡演台北與高雄雙城。圖／聯合數位文創提供
莫斯科古典芭蕾舞團今年將巡演台北與高雄雙城。圖／聯合數位文創提供

《漢斯季默：好萊塢王者之音》今年10月21日在台北小巨蛋將是亞洲首演。圖／聯合數位文創提供
《漢斯季默：好萊塢王者之音》今年10月21日在台北小巨蛋將是亞洲首演。圖／聯合數位文創提供

台灣的各項藝文活動經過近半年疫情衝擊，終於即將開始逐漸恢復；聯合數位文創於今日宣告今年下半年的兩檔重量級演出：《漢斯季默：好萊塢王者之音》電影音樂會、莫斯科古典芭蕾舞團《天鵝湖》與《胡桃鉗》，預計在近期準備票券預售，敬邀粉絲密切關注最新消息。

漢斯季默是當今好萊塢最具影響力的配樂大師，除了曾以《獅子王》奪得奧斯卡最佳配樂獎之外，他與導演諾蘭合作的《蝙蝠俠三部曲》、《全面啟動》等，更被譽為近年影壇的神作。在國際影壇享有崇高地位的漢斯季默，將得意的作品以交響樂規模重新編曲，加入獨家的訪談與幕後影片，以巨蛋級規格，打造集聲光享受於一身的《漢斯季默：好萊塢王者之音》，在歐洲巡演一票難求，今年10月21日在台北小巨蛋將是亞洲首演！

《漢斯季默：好萊塢王者之音》除了重現《獅子王》、《蝙蝠俠：黑暗騎士》、《神鬼戰士》、《神鬼奇航》、《達文西密碼》、《功夫熊貓》、《全面啟動》等熱門電影的旋律之外，也邀請電影原始獨奏或獨唱家來台演出，包括《神力女超人》的華裔大提琴家郭婷娜（Tina Guo）、《神鬼戰士》中悠揚空靈的女聲麗莎．傑拉德（Lisa Gerrard）等。

在聖誕節檔期，聯合數位文創將邀請俄國三大芭蕾舞團之一的莫斯科古典芭蕾舞團，二度來台。繼2018年首次訪台創下完售票房紀錄，莫斯科古典芭蕾舞團今年將巡演台北與高雄雙城，12月17日至20日於國家戲劇院、12月25日至27日於衛武營戲劇院，將總共演出八場。演出舞碼除了最受歡迎的《天鵝湖》之外，亦將帶來聖誕節檔期必看的《胡桃鉗》。

聯合數位文創表示，上述演出活動目前正在與場地、演出團隊進行最後溝通，完成後將公布售票資訊，相關消息依官網、udn瘋表演官方粉絲團等公告為主，或電洽（02）7721-6955分機1。

舞團 好萊塢 莫斯科

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