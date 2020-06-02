今夏最貓！誠品生活南西「夏日療癒插畫季」登場 多款貓咪獨家商品限量開賣

圖／聯合數位文創 提供

今夏最萌的「夏日療癒插畫季 – 貓咪與海」於誠品生活南西開跑囉！誠品生活文創平台expo攜手聯合數位文創旗下台灣貓系圖文作家「貓小姐Ms.Cat」、網路人氣漫畫家「黃色書刊」、擅長將名畫「貓化」的日本知名畫家山本修等超人氣IP全面進駐，用台日插畫家無限創作能量療癒一「夏」。

療癒的貓咪與海主題，選用台灣貓系圖文作家貓小姐Ms.Cat作品，可愛的貓咪們悠游於大海之中、輕鬆自在的坐在海邊圖書館看書、再到花貓冰果室來碗冰冰涼涼的剉冰，循著貓掌的步伐，度過最療癒的夏日。

貓小姐Ms.Cat夏日限定「貓咪去海邊磁鐵扭蛋組」，將於６月５日首次獨家上市，香蕉船、來游泳、日光浴、放空中、吃土中五款可愛貓咪磁鐵，絕對是今夏必收藏磁鐵之一。同場加映多款聯名商品，不二堂貓小姐貓咪造型茶包、實用度爆表KOZENIIRE貓小姐零錢盒、文青又不失可愛的QueenShop貓咪Ｔ恤，全部都能在此一次購足。

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擅長將《蒙娜麗莎》、《拾穗》多幅經典名作「貓化」的日本知名畫家山本修，2019年來台巡迴展出「貓•美術館 – CAT ART世界名畫•全面喵化」特展，細膩繪畫功力，完美將經典名作「喵化」，引起眾貓奴爭相朝聖。深受粉絲喜愛的喵文西《貓娜麗莎》、維喵爾《戴珍珠耳環的少女貓》，首次在台推出獨家限量拼圖，炎炎夏日在家拼圖最療癒消暑。

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網路人氣漫畫家黃色書刊，粉絲最愛的勇者系列漫畫，魔王、水妖、病魔、炎魔組合等人氣角色，首次推出「BRAVE SERIES別針胸章扭蛋組」，6月5日起限量推出，深具收藏價值的勇者系列公仔、itaste小品味裝飾貼也將同步與大家見面。

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「夏日療癒插畫季 - 貓咪與海」即日起至6月30日，於誠品生活南西清涼登場，展期間還有獨家好康及滿額禮回饋，7月至9月也將於統一時代、京站及高雄漢神輪番登場。