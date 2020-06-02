聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩億藍鑽 星光紅寶 佳士得香港春拍預展6月登台見客
國際拍賣行佳士得（Christie’s）將於7月9日於香港登場的春季瑰麗珠寶及翡翠首飾拍賣，將由一枚估價逾2.5億元台幣的馬眼形12.11克拉濃彩IF藍鑽戒指領銜，另一矚目焦點是一條估價約7千萬元台幣的紅寶石項鍊，鍊墜鑲嵌19.53克拉緬甸天然星光紅寶石主石，是香港珠寶設計師陳智安（Edmond Chin）的作品。兩件頂級作品都將隨佳士得香港春拍的其他拍品一起於6月20日、21日假西華飯店來台展出。
此次共有兩枚罕見藍鑽上拍，除了領銜的12.11克拉濃彩IF藍鑽戒指，另一枚同樣也是馬眼形切割的濃彩IF藍鑽鑽戒稍小一點，為2.08克拉，估價約2705萬元台幣起。一枚豔彩等級的7.02克拉VS1黃鑽鑽戒，估價約1,160萬元台幣起，也相當吸睛。
另有一枚令人難忘的紅寶石，則是鑲嵌於鑽戒上的6.06克拉緬甸天然鴿血紅紅寶石，估價約2473萬元台幣起。近年來市場上愈來愈少見的濃郁色澤藍寶石，則推出一枚低估價1546萬元台幣的14.70克拉喀什米爾天然藍寶石戒指，以及一條鑲嵌兩枚喀什米爾天然藍寶石的雙主石鑽石項鍊，重量分別為12.81及6.50克拉，估價約2,319萬元台幣。亞洲人鍾愛的翡翠行情穩定，這次則有一枚天然翡翠手鐲，色澤飽滿、晶潤均勻、質地細緻，估價約3092萬元台幣起。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言