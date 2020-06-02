兩億藍鑽 星光紅寶 佳士得香港春拍預展6月登台見客

國際拍賣行佳士得（Christie’s）將於7月9日於香港登場的春季瑰麗珠寶及翡翠首飾拍賣，將由一枚估價逾2.5億元台幣的馬眼形12.11克拉濃彩IF藍鑽戒指領銜，另一矚目焦點是一條估價約7千萬元台幣的紅寶石項鍊，鍊墜鑲嵌19.53克拉緬甸天然星光紅寶石主石，是香港珠寶設計師陳智安（Edmond Chin）的作品。兩件頂級作品都將隨佳士得香港春拍的其他拍品一起於6月20日、21日假西華飯店來台展出。

此次共有兩枚罕見藍鑽上拍，除了領銜的12.11克拉濃彩IF藍鑽戒指，另一枚同樣也是馬眼形切割的濃彩IF藍鑽鑽戒稍小一點，為2.08克拉，估價約2705萬元台幣起。一枚豔彩等級的7.02克拉VS1黃鑽鑽戒，估價約1,160萬元台幣起，也相當吸睛。