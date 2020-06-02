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兩億藍鑽 星光紅寶 佳士得香港春拍預展6月登台見客

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
佳士得香港春拍，領銜的兩億藍鑽鑽戒與星光紅寶項鍊將隨預展於6月登台見客。圖／佳士得提供
佳士得香港春拍，領銜的兩億藍鑽鑽戒與星光紅寶項鍊將隨預展於6月登台見客。圖／佳士得提供

國際拍賣行佳士得（Christie’s）將於7月9日於香港登場的春季瑰麗珠寶及翡翠首飾拍賣，將由一枚估價逾2.5億元台幣的馬眼形12.11克拉濃彩IF藍鑽戒指領銜，另一矚目焦點是一條估價約7千萬元台幣的紅寶石項鍊，鍊墜鑲嵌19.53克拉緬甸天然星光紅寶石主石，是香港珠寶設計師陳智安（Edmond Chin）的作品。兩件頂級作品都將隨佳士得香港春拍的其他拍品一起於6月20日、21日假西華飯店來台展出。

此次共有兩枚罕見藍鑽上拍，除了領銜的12.11克拉濃彩IF藍鑽戒指，另一枚同樣也是馬眼形切割的濃彩IF藍鑽鑽戒稍小一點，為2.08克拉，估價約2705萬元台幣起。一枚豔彩等級的7.02克拉VS1黃鑽鑽戒，估價約1,160萬元台幣起，也相當吸睛。

另有一枚令人難忘的紅寶石，則是鑲嵌於鑽戒上的6.06克拉緬甸天然鴿血紅紅寶石，估價約2473萬元台幣起。近年來市場上愈來愈少見的濃郁色澤藍寶石，則推出一枚低估價1546萬元台幣的14.70克拉喀什米爾天然藍寶石戒指，以及一條鑲嵌兩枚喀什米爾天然藍寶石的雙主石鑽石項鍊，重量分別為12.81及6.50克拉，估價約2,319萬元台幣。亞洲人鍾愛的翡翠行情穩定，這次則有一枚天然翡翠手鐲，色澤飽滿、晶潤均勻、質地細緻，估價約3092萬元台幣起。

12.11克拉濃彩藍色IF鑽石戒指，估價逾2.5億元台幣。圖／佳士得提供
12.11克拉濃彩藍色IF鑽石戒指，估價逾2.5億元台幣。圖／佳士得提供
19.53克拉緬甸天然星光紅寶石吊墜項鍊，Etcetera 設計，估價約7千萬元台幣起。圖／佳士得提供
19.53克拉緬甸天然星光紅寶石吊墜項鍊，Etcetera 設計，估價約7千萬元台幣起。圖／佳士得提供
天然翡翠手鐲，估價約3092萬元台幣起。圖／佳士得提供
天然翡翠手鐲，估價約3092萬元台幣起。圖／佳士得提供
7.02克拉艷彩黃色VS1鑽石戒指，估價約1,160萬元台幣起。圖／佳士得提供
7.02克拉艷彩黃色VS1鑽石戒指，估價約1,160萬元台幣起。圖／佳士得提供
2.08克拉濃彩藍色IF鑽石戒指，估價約2705萬元台幣起。圖／佳士得提供
2.08克拉濃彩藍色IF鑽石戒指，估價約2705萬元台幣起。圖／佳士得提供
6.06克拉緬甸天然鴿血紅紅寶石及鑽石戒指，估價約2473萬元台幣起。圖／佳士得提供
6.06克拉緬甸天然鴿血紅紅寶石及鑽石戒指，估價約2473萬元台幣起。圖／佳士得提供
14.70克拉喀什米爾天然藍寶石戒指，估價1546萬元台幣起。圖／佳士得提供
14.70克拉喀什米爾天然藍寶石戒指，估價1546萬元台幣起。圖／佳士得提供
12.81及6.50克拉喀什米爾天然藍寶石及鑽石項鍊，估價約2,319萬元台幣起。圖／佳士得提供
12.81及6.50克拉喀什米爾天然藍寶石及鑽石項鍊，估價約2,319萬元台幣起。圖／佳士得提供

香港 緬甸 佳士得

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