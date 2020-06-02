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夏日養出雞蛋肌先「清潔」！朵茉麗蔻洗臉都有膠原蛋白
真正懂得保養的人，在夏日也能養出透亮無瑕的雞蛋肌，但該怎麼做到呢？第一步當然是先從清潔開始，但洗臉不是速成，保養品牌朵茉麗蔻提出盛夏養顏對策，就從「認真洗臉」開始。
朵茉麗蔻的「準備3點」，3瓶清潔用品要讓清潔洗臉成為一種舒緩身心的儀式，且都富含膠原蛋白的成分，先從卸妝凝露開始，含有5種天然植物精華油，卸除臉上的髒污；再使用潔顏霜，含有法國礦泥粉與蠶絲粉，在手上搓揉出彈力泡泡，兩次清潔掩臉部，最後使用泡泡集中面膜，可以包覆臉部，補充肌膚養分，提高透亮度。
因為徹底清潔，才能為後續肌膚保養時，加快吸收養分。
後續保養部分，朵茉麗蔻也提出分層保養、少量多次的建議，先水後精華、先霜後乳液的4瓶保養，將保養品用量分為多次使用，降低厚重感，也能讓肌膚休息與吸收。
即日起可以先上網申請「全效8點」3日試用套組，申請後30天內首購「朵茉麗蔻－全效８點」，可獲得緊緻美頸乳霜、肌養生水潤面膜及日本製今治毛巾組，免費客服專線：0800-866-866 。
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