抹茶蕨餅、黑魔粒雙漩回來了！亞尼克11款生乳捲大集合

已經20週年的生乳捲「亞尼克」，今年夏天特別集結11款不同時期、不同地點的特色人氣生乳捲，推出20週年的慶祝活動。另外今年春季與「宇宙明星BT21」共同推出的「草莓多多生乳捲」，也新推出「BT21保冷袋」加購活動，讓粉絲可以把BT21帶著走。

自推出生乳捲產品以來，亞尼克已經推出超過百款口味。本次所集結推薦的11款口味中，包括有經典系、地區限定系、期間限定，以及舊愛回歸等4大系列。最受矚目的「舊愛回歸」系列，共有「抹茶蕨餅」、「黑魔粒雙漩」與「生巧克力」等3款生乳捲，均是過去熱賣但現未供應的商品，今夏配合活動重新推出。其中，「生巧克力生乳捲」添加有米歇爾巧克力，過去僅為官網限定，今夏也於門市同步供應，每條420元。

經典款為熱賣的「原味」、「特黑」生乳捲。地區限定則有北部限定的「黑糖珍珠美人茶」、中部限定的「帕達諾起司」，以及南部限定的「鮮芋奶霜」等3種口味。針對期間限定推出的生乳捲，則有酸甜的「新鮮芒果」、「芒果檸檬寒天」還有「草莓多多」，每條售價自380元起。