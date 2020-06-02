好印象藏細節 五枚入門機械表 五萬有找風格隨選

畢業季將至，在踏向未知的職場前，一只入門價位的機械表，除了讓人精確掌握時間，也在無形中為印象加分。想給人精明、幹練印象？BALL Watch的Fireman Racer DLC腕表以黑色PVD表殼和褐色的分鐘刻度，建立硬派的剛毅氣質。Fireman系列設計靈感是從消防員出發，同時腕表耐撞擊指數也通過5,000Gs的測試，並具100米防水性能。Bomberg的BB-01 Automatic玫瑰金腕表也屬同樣風格，從輪胎輪框借鏡設計的表面，像時間飛快轉動，精鋼PVD玫瑰金的耀眼成色，則在律動中帶來高級感。

嚮往海邊、又或發揮體能的工作類型？Hamilton的Khaki系列Scuba 40毫米腕表的藍色尼龍表帶配戴輕盈，同時內側橘色再呼應表圈的15分鐘刻度，活力而搶眼，定價約兩萬出頭，輕鬆好入手；TITON的空中霸王系列Big Opening腕表近似電視「無邊框」的設計，在圓弧的42毫米精鋼表殼中，展現簡約大度，同時薄型的表殼也適合從西裝袖口中滑出、輕鬆讀時，價格四萬有找。