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好印象藏細節 五枚入門機械表 五萬有找風格隨選

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
藍色為主、橘色為輔的雙色設計，令Hamilton Khaki Scuba腕表，充滿動感活力。圖 / Hamilton提供。
藍色為主、橘色為輔的雙色設計，令Hamilton Khaki Scuba腕表，充滿動感活力。圖 / Hamilton提供。

畢業季將至，在踏向未知的職場前，一只入門價位的機械表，除了讓人精確掌握時間，也在無形中為印象加分。想給人精明、幹練印象？BALL Watch的Fireman Racer DLC腕表以黑色PVD表殼和褐色的分鐘刻度，建立硬派的剛毅氣質。Fireman系列設計靈感是從消防員出發，同時腕表耐撞擊指數也通過5,000Gs的測試，並具100米防水性能。Bomberg的BB-01 Automatic玫瑰金腕表也屬同樣風格，從輪胎輪框借鏡設計的表面，像時間飛快轉動，精鋼PVD玫瑰金的耀眼成色，則在律動中帶來高級感。

嚮往海邊、又或發揮體能的工作類型？Hamilton的Khaki系列Scuba 40毫米腕表的藍色尼龍表帶配戴輕盈，同時內側橘色再呼應表圈的15分鐘刻度，活力而搶眼，定價約兩萬出頭，輕鬆好入手；TITON的空中霸王系列Big Opening腕表近似電視「無邊框」的設計，在圓弧的42毫米精鋼表殼中，展現簡約大度，同時薄型的表殼也適合從西裝袖口中滑出、輕鬆讀時，價格四萬有找。

而假使你屬於只想低調做事、不想在群體裡被注目的類型？黑色PVD表殼的美度（MIDO）Baroncelli III Heritage復刻超薄腕表，雖然全表都屬黑色，但噴砂處理的表面搭配銀色指針，散發細膩質感。Caliber 1192自動上鍊機芯並經四方位調校，並有42小時動力儲存。經過拋光處理的七排式金屬鍊帶，耐用、不怕水氣，炎炎夏日正好戴。

TITONI，空中霸王系列腕表，無邊框的設計、落落大方。精鋼，自動上鍊機芯，時間顯示，36,400元。圖 / TITONI提供。
TITONI，空中霸王系列腕表，無邊框的設計、落落大方。精鋼，自動上鍊機芯，時間顯示，36,400元。圖 / TITONI提供。
Ball，Fireman Racer DLC腕表，黑色PVD精鋼，43毫米，時間顯示，防水100米，通過5,000Gs撞擊測試，44,800元。圖 / 波爾表提供。
Ball，Fireman Racer DLC腕表，黑色PVD精鋼，43毫米，時間顯示，防水100米，通過5,000Gs撞擊測試，44,800元。圖 / 波爾表提供。
MIDO，Baroncelli Heritage永恆系列超薄復刻腕表，黑色PVD精鋼，時間顯示，自動上鍊機芯，39,000元。圖 / MIDO提供。
MIDO，Baroncelli Heritage永恆系列超薄復刻腕表，黑色PVD精鋼，時間顯示，自動上鍊機芯，39,000元。圖 / MIDO提供。
以輪框為靈感的Bomberg BB-01玫瑰金自動腕表，像一枚手上的時間風火輪。玫瑰金PVD精鋼，時間顯示，自動上鍊機芯，48,000元。圖 / Bomberg提供。
以輪框為靈感的Bomberg BB-01玫瑰金自動腕表，像一枚手上的時間風火輪。玫瑰金PVD精鋼，時間顯示，自動上鍊機芯，48,000元。圖 / Bomberg提供。
Hamilton，Khaki Scuba腕表，精鋼，時間顯示，自動上鍊機芯，80小時動力儲存，防水100米，22,600元。圖 / Hamilton提供。
Hamilton，Khaki Scuba腕表，精鋼，時間顯示，自動上鍊機芯，80小時動力儲存，防水100米，22,600元。圖 / Hamilton提供。

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