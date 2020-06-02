隨興可愛的時尚集團接班人 宋安的「不設限」經營之道

這幾年歐美時尚圈迎來了不少新生代設計師，年輕一代的創意和行事風格為許多品牌帶來新的刺激與嘗試，接班的議題在外在環境變化劇烈的情況下是眾所注目的進行式也是未來式。深耕台灣時尚界已久的喜事集團，由有「台灣時尚教母」之稱的馮亞敏一手創立，其一對兒女宋文、宋安也在去年陸續接班執行長、營運長，其中掌管銷售數字、採購等細節的宋安（An），可以說是承襲媽媽當年凡事親力親為的傳統，在集團穩固現有發展、開發新品牌和擴展投資這塊，全程參與，也展露了不少年輕一代獨特的想法。

喜事集團旗下有團團選品、Camper、45RPM，以及去年才引進的樂高等眾多品牌，An工作範圍包含跟國內外合作對象溝通洽談、主管會議、檢討營業額與業績，還有最忙碌的採購和形象照拍攝等等，而經營的這麼多品牌不但風格不同、客群也不同，最辛苦的當然是「商品買回來後要怎麼賣？」以團團為例，對An來說，她希望每間店鋪能更標準化，各自有自己的主力商品，「但媽媽會希望有更多能吸引人進來的東西，這就是買手店很有挑戰的部分，每個品牌被打散後你要想辦法配出團團專屬的風格。」她也自認自己相較媽媽在經營上的態度更為保守。

跟一般年輕人一樣，An平常也喜歡透過Instagram（簡稱IG）分享生活。當現在那麼多品牌、名人都喜歡用IG當作行銷的平台時，An卻不想刻意這麼做。「我用IG純粹是分享生活，而且觀察粉絲好像比較喜歡看隨便照的家庭生活照，太過正式的穿搭照反而反應還好。」不過也剛好團團賣的東西也都是她喜歡的、平常就會穿的，所以這樣不鑿痕跡、自然而然與品牌產生連結，也是另一種將銷售融入生活的好方式，這點絕對是生於網路世代的人生來內建的功力。 現為喜事集團營運長的宋安，掌管銷售數字、採購等細節，可以說是承襲媽媽馮亞敏當年凡事親力親為的傳統。記者陳立凱／攝影 現為喜事集團營運長的宋安，掌管銷售數字、採購等細節，可以說是承襲媽媽馮亞敏當年凡事親力親為的傳統。記者陳立凱／攝影

最近喜事集團也做了不少新的嘗試，像是投資的素食餐廳「小小樹食貳」，店的空間設計就是由An和爸爸宋毅聯手完成，「我跟我爸都是不喜歡吃菜的人，以前都覺得只吃菜會有失落感，但小小樹食卻可以有滿足感和飽足感。我們也希望在空間的部能帶給人『一直都是晴天』的感覺，透過光線、透視感去感受到希望。」另外還有網路商店的經營，An也嘗試了以前團團沒做過的每月形象拍攝，「我們拍的人不只是模特兒，主要是個性有趣或從事的工作和團團形象吻合。」 喜事集團投資的「小小樹食貳」，店的空間設計由宋安和爸爸宋毅聯手完成。圖／喜事提供

畢業於ESMOD法國高級時裝藝術學院服裝設計科的An，七年前剛回台加入集團時從最基層的職位開始做起，直到近三年才真正開始有機會獨當一面，多年的磨練已換來一身淡定功夫，尤其職場上最麻煩的「人」的問題，她也已梳理出一套面對的心態，「人的事情真的是最難處理的，我以前沒有帶過人，有些主管因為我的身分也不好意思直接指點，有時別人還要為我做的事負責，那人家當然會不爽，這些我都經歷過。」以前會因為這些狀況讓她感到受傷、失眠，「但現在我發現在職場工作交朋友是幸運，如果沒有其實不用強求，把自己事情做好自然就會得到尊重。」工作上她最在意準時這件事，說好的deadline是何時就是何時，這是最大原則，其他像是業績數字這些都是有方法可以解決的，她不喜歡罵人、不吹毛求疵，遇到問題就自己親自去觀察、去了解、想出解決辦法。 喜事集團投資的「小小樹食貳」，店的空間設計由宋安和爸爸宋毅聯手完成。圖／喜事提供