雙東傳奇 深入台灣香格里拉

聯合報系有行旅「企業家山居歲月」系列，五年來已企畫十二個深度體驗台灣在地生活美學之旅。今年最新推出的「雙東傳奇」，獨家帶領旅人深入台灣最後香格里拉台東，以及最南桃花源屏東。

旅人將入住台東在地企業家於家鄉創建的Villa，園區坐擁山群，遠眺太平洋，以天、海、山、林為主軸，落雨松高低有致，陽光與海平面交錯出光影線條美，會館每扇窗都是畫框。

屏東牡丹鄉南連接滿洲與恆春鄉，東臨浩瀚太平洋，為台灣最南端小鎮，有恆春半島後花園的美稱，到此一定要體驗旭海牡丹灣之美，入住七千多坪的Villa，家家擁有獨立宅院，還有碳酸氫鈉泉野溪「美人湯」。

另將體驗即將失傳的鼻笛，還有石門村古戰場、牡丹水庫與石板屋遺址，牡丹村佳祿奶生態園區，東源村水上草原，旭海村溫泉、草原及日出，高士村的石板屋舊聚落，以及神祕五十一區國家級戰略組織等。

●「企業家山居歲月系列十一之雙東傳奇」五天四夜旅程，九月十四日出發。另六月十二日也將舉辦企業家山居歲月宜蘭一日精華體驗旅程，報名或洽詢請電02-86433581、86433517，或瀏覽有行旅官網。